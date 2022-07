CERRÓ EN ALZA

A causa de la desconfianza en el rumbo económico del gobierno nacional, el dólar blue cerró su cotización semanal con una clara tendencia alcista a $ 293, luego de haber cotizado en parte de la rueda de ayer a un máximo de $ 295. Sobre el final cedió $ 2, para culminar la jornada con un alza de $ 4 respecto al cierre de jueves. De esta forma la divisa acumuló un incremento de $ 25 en la semana y en la primera mitad del mes sumó $ 55. Desde que Silvina Batakis llegó al Palacio de Hacienda se preocupó por dar señales a favor de los mercados. Habló de austeridad fiscal y prometió cumplir el acuerdo con el FMI. A su vez, coordinó acciones con el Banco Central para modificar la política monetaria -creando un corredor de tasas de interés- y endureció el cepo elevando el costo para las compras de bienes y servicios en el exterior.

También logró cerrar una buena licitación de la deuda en pesos para refinanciar vencimientos de esta semana. Sin embargo la cotización del dólar paralelo nunca tuvo calma y siempre se movió al alza.

PROCESAAMIENTO REVOCADO

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri y lo sobreseyó en la causa por espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan. Para el tribunal, no existió delito en las "avanzadas" de la custodia cuando Macri viajó a Mar del Plata para reunirse con familiares de víctimas, algo que se creía que constituía parte de las tareas de espionaje ilegal. El ex presidente había sido procesado en primera instancia por el juez federal de Dolores Martín Bava y ahora se da marcha atrás con la medida. Macri había sido convocado en más de una oportunidad a comparecer ante el magistrado en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el fallo original. Entendieron que aquello que se había interpretado como tareas de espionaje, la "avanzada" de la custodia presidencial cuando Macri viajó a Mar del Plata, en realidad ocurrió para velar por la "seguridad presidencial" y el "cuidado" del jefe de Estado.

MÁS CARNE

La producción de carne vacuna aumentó 4% en el primer semestre respecto a igual período de 2021, lo que implica una mejora de 1,5 millones de toneladas, según datos de la subsecretaría de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura. De acuerdo a la información oficial, este aumento es producto del aumento del peso de faena que acumuló un incremento de 7 kilos desde 2020, cerrando en promedio este semestre en 231 kg. La faena bovina de enero a junio fue de 6.482.826 cabezas, lo que significa un incremento de 2% con respecto a 2021. La subsecretaría informó que se observó un aumento de 63 mil cabezas en la faena de novillos de mayor peso, lo que permitió disminuir en 61 cabezas las de novillitos.

MULTIMILLONARIA INTERVENCIÓN

El Banco Central de Chile acordó una intervención del mercado cambiario por hasta 25.000 millones de dólares para prevenir eventuales distorsiones ante el galopante avance de la divisa estadounidense en las recientes semanas. En un comunicado difundido la noche del jueves, el organismo dijo que en los últimos días la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo que tensiona la formación de precios del mercado cambiario. "La persistencia de este escenario eleva la probabilidad que se generen distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general", dijo el instituto. El anuncio impulsó a la moneda local que, en una jornada muy volátil, cerró con una ganancia del 7,84%, luego de que en la víspera terminó con un desplome del 3,7% al mínimo histórico de 1.045,80/1.046,10 unidades por dólar.