El nuevo CEO de YPF, un especialista en hidrocarburos no convencionales

Affronti será reemplazado por Iuliano, uno de los integrantes del actual Comité Ejecutivo, que se ha desempeñado con base en Neuquén liderando la operación no convencional. La petrolera YPF confirmó ayer el alejamiento de su CEO, Sergio Affronti, quien será reemplazado por Pablo Iuliano, un especialista en la extracción de petróleo y gas no convencional. La compañía dijo que el objetivo es "profundizar el proceso de transformación frente a los enormes desafíos presentes y futuros que plantea el escenario energético nacional y mundial". "Luego de un período de recuperación de la curva de producción y de reestructuración exitosa de la deuda", dijo YPF, Affronti dejará su puesto y asumirá en su posición Iuliano, actual vicepresidente de Upstream No Convencional de la compañía. Destacó que "después de casi dos años y medio de trabajo logramos salir fortalecidos de la peor crisis histórica de la Compañía". La petrolera dijo que "en estos años, con el apoyo del directorio y la coordinación con autoridades a cargo de la política energética nacional, profundizamos la curva de eficiencia y productividad en nuestras operaciones en Vaca Muerta alcanzando niveles récords de producción no convencional". También subrayó que se enfocaron sus esfuerzos "en estabilizar la producción convencional a partir de la utilización de tecnolo gía de recuperación terciaria y lanzamos inversiones para valorizar nuestro refino y mejorar la calidad de nuestros combustibles". Destacó, además, que se logró reducir la deuda neta de YPF en más del 20% y llevándola a valores inferiores a los del 2015. Affronti será reemplazado por uno de los integrantes del actual comité ejecutivo, que se ha desempeñado con base en Neuquén liderando la operación no convencional de YPF. Iuliano es ingeniero químico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, y en los últimos 24 años ocupó distintas posiciones dentro de YPF y Tecpetrol. El nuevo CEO dijo que "para una persona formada en YPF, petrolero de carrera, ocupar la posición de CEO es un orgullo y un privilegio que honraré poniendo lo mejor de mí". "Continuaremos construyendo una empresa más federal, diversa y siempre enfocados en el crecimiento que necesita la empresa y el país", prometió. La compañía dijo que "la elección del nuevo CEO pretende reforzar el objetivo de aumentar la producción, implica la validación de un modelo de federalización de la gestión con presencia de vicepresidencias operativas en cercanía de los campos de producción y busca fundamentalmente continuar con la consolidación de YPF como compañía de bandera y principal motor del trabajo y la producción nacional en el marco del aniversario de su primer centenario".