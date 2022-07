Me acosté a dormir muy placenteramente con el fresquito del aire acondicionado. Me despertó ligeramente el frío, pero me acurruqué un poco y seguí durmiendo. Después de unas horas, me desperté con un dolor de garganta que se iba acrecentando a medida que me despabilaba. El placer del fresquito terminó en malestar en la laringe. Me preguntaba cómo algo que te hace tan bien, al rato te puede dejar tan mal. Vino enseguida a mi mente la frase de Paracelso "La dosis hace al veneno" y recordé cuando en la casa de la Nona comimos flan de chocolate. Pasada la tardecita, la Nona sacó de la heladera una olla con su obra de arte culinaria. Ya se rumoreaba que había un postre en la heladera, pero había que esperar a que esté listo. "Todavía le falta", cada tanto se escuchaba. Hasta que por fin llegó el momento: la Nona puso la olla sobre la mesa con una cuchara grande para ofrecernos el ansiado flan de chocolate. No éramos muchos ese día, por lo tanto cada cual se podía servir lo que quería. Nunca había comido flan con chocolate y al día de hoy creo que es una de las cosas más ricas que he probado. De esa época también recuerdo que me emocioné mucho cuando probé los cubanitos con chocolate y el helado de turrón. Bueno, la cuestión es que nadie estaba muy al tanto de cuánto iba comiendo y seguí hasta que mi interior dijo basta. Estaba exageradamente lleno. Me quedé sentado e inmóvil, porque si me levantaba o simplemente hablaba sentía que las cosas iban a empeorar. No le dije nada a mi mamá, porque me iba a decir que nos vayamos a casa. Quedé en silencio mirando a la Nona cómo terminaba pausadamente su porción de flan, mientras mi interior repetía: Nona, ¡Qué rico estaba el flan! Ahora, sé que comer flan de chocolate o dormir en el fresquito del aire acondicionado está muy bueno, pero todo en su justa medida.