El Inolvidable Maracanazo

En un día como el de hoy, pero día domingo del año 1950 volvía a obtener el "campeonato mundial de fútbol" quien estas líneas escribe tenia 14 años de edad. Para el que no lo vivió imposible imaginar la alegría que fue obtener tan preciado galardón. Y a su vez la alegria de recordarlo para un "gurí" como yo que recién comenzaba a vivir, a descubrir cosas. En mi ciudad natal Paysandú "la heroica" como creo e imagino nos volcamos a la calle a festejar!!! El ultimo campeonato futbolístico Uruguay lo habia obtenido en el año 1930 suspendiendolo dicho certámen por la segunda guerra mundial. Si el diario tiene la gentileza de la nota "Noticia" de Bs As. Estoy seguro será mas elocuente que humilde expresión. El Capitan del equipo fue Negro Jefe Odulio Jacinto Varela , siempre se dijo que ese partido ganado Odulio Varela, si mal no recuerdo era el mayor o uno de los mayores de los orientales. Lamentablemente la R.O.U. es el país chico de América del Sur, sus ingresos provienen del campo, lastima que no se explota el turismo que sería una fuente de ingresos divisa. Por esa limitación por lo económico Uruguay no se puede retener a los "botijas! No hace mucho un familiar me comentaba tras la clasificación de Uruguay al próximo campeonato mundial, conformarnos si llegamos a cuartos de finales. NO SOY NEGATIVO, soy realista.