Recibió un disparo en la cabeza. Ocurrió en La Matanza, cuando se encontraba trabajando como chófer de Uber. Por ello se suspendió el duelo entre el Naranja y Real Pilar. También se postergó Alem vs Laferrere. Después de los fatales incidentes que se produjeron el pasado fin de semana en el marco del clásico entre Luján y L.N. Alem, la Primera C recibió ayer otro sacudón: el defensor Federico Potarski, de 29 años e integrante del plantel de Berazategui, fue asesinado de un balazo en la cabeza. El hecho ocurrió en el asentamiento San Petersburgo, en el partido de La Matanza, de donde era oriundo el jugador y donde, al momento del homicidio, se encontraba trabajando como chófer de la aplicación de viajes Uber. Después de haber realizado divisiones juveniles en Almirante Brown, Potarski desarrolló la mayor parte de su carrera en Liniers. De hecho, integró el equipo que el año pasado venció a Puerto Nuevo en la final por el primer ascenso a la Primera C. Pero este año se incorporó al Naranja. "El Vikingo" fue encontrado gravemente herido a unos 20 metros de su auto: sus familiares creen que se trató de un asesinato durante un asalto del que quiso escapar. "Lo único que sabemos es que le pegaron un tiro por atrás. Seguramente se habrá querido escapar o correr, no sabemos, tiene las rodillas lastimadas, según la madre que lo vio", detalló un primo de la víctima. El futbolista fue asistido por vecinos y trasladado a un hospital de la zona, aunque llegó sin vida debido a la gravedad de la lesión que sufrió en el cráneo. El fiscal Federico Medone dispuso diversas diligencias, entre ellas peritajes en la escena del crimen, donde se encontró la billetera de la víctima con casi 4.000 pesos en su interior, y una vaina servida calibre 9 milímetros. Berazategui debía jugar este sábado como visitante frente a Real Pilar, pero dado el asesinato de Potarski, el encuentro fue suspendido. Otro partido de la 5ª fecha del Torneo Clausura que quedó postergado es el de Alem frente a Laferrere en General Rodríguez. En este caso se debe a cuestiones y medidas de seguridad, luego del ataque que provocaron simpatizantes del Lechero el pasado domingo en Luján y que terminó con la vida de Joaquín Coronel. Todo indica que Alem no podrá volver a jugar en su cancha y que deberá hacerlo a más de 100 kilómetros de General Rodríguez. Así, además de El Porvenir vs Puerto Nuevo, hoy también jugarán: Sportivo Italiano vs Luján, Liniers vs Excursionistas y Midland vs Atlas. Y mañana lo harán: San Martín vs Argentino de Merlo, Central Córdoba vs Victoriano Arenas y Deportivo Español vs Claypole.