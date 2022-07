P U B L I C



El entrenador violeta se mostró "muy contento por lo que hicieron los muchachos adentro de la cancha" y remarcó: "Necesitábamos que el sacrificio que estamos haciendo tuviera su recompensa". Minuto 48 del segundo tiempo de un partido jugado con el corazón, pensando en las urgencias, sin importar las limitaciones. El marcador dice 3-3 y el empate deja sabor a poco para Villa Dálmine. Pero Braian Camisassa siempre se tiene fe. Es dueño de una confianza que, a veces, lo traiciona; pero que, esta vez, lo transformará en héroe. Su derechazo corta el aire y el tiempo también. La pelota no toma efecto ni curva alguna: sale seca, no gira. Y lleva consigo una velocidad que la hará inatajable para un arquero que solo atinó a levantar una mano, como si el balón se fuera alto y desviado. Pero no: rebota con violencia contra el fondo de la red y desata un delirio en Mitre y Puccini. El gol es un triunfo. Y un desahogo enorme. El festejo de los jugadores Violetas es emocionante: todos corren hacia el córner del "codo". Todos con sonrisas enormes, disfrutando una alegría de ésas que parecían negadas en esta temporada. "El equipo venía mal, los jugadores estaban muy golpeados. Pero en los festejos, me di cuenta que estamos todos unidos: jugadores titulares, suplentes, cuerpo técnico, cuerpo médico… Por eso le pido a la gente que acompañe también, que este grupo va a dejar todo adentro de la cancha. Rescato el compañerismo que hay en el plantel. El festejo evidenció eso", remarcó luego Raúl Cardozo. El entrenador también gritó el gol con el alma. No era para menos: valió su primer triunfo como DT Violeta: "Estoy muy contento por lo que hicieron los muchachos adentro de la cancha. Yo creo que hoy se notó el cambio que buscamos. Por supuesto que hubo errores sobre los que hay que seguir trabajando, como saber sostener un resultado, porque no puede ser que vayamos ganando 2-0 y nos empate rápidamente. Pero en la entrega, el despliegue y la disputa del balón notamos que los jugadores están captando lo que yo quiero adentro de la cancha, que es lo que también espera el hincha. Veo que los muchachos tienen compromiso hacia lo que les pedimos y eso me reconforta", agregó el Pacha. En cuanto al valor anímico que tiene el triunfo, Cardozo no dudó: "Lo necesitábamos. Necesitábamos que el sacrificio que estamos haciendo tuviera su recompensa. Esto ayuda mucho para que, en la semana, podamos trabajar de otra manera". Para este compromiso contra el Torito de Mataderos, el entrenador propuso un equipo con varios cambios y un sistema táctico difícil de describir en números: tres marcadores centrales, un volante de contención, dos carrileros y cuatro hombres predispuestos al ataque (con Francisco Nouet partiendo más cerca de la posición de Gino Olguin; con Francisco Molina conformando un tándem con Ramiro Arias sobre la izquierda; con Nicolás González suelto; y con Federico Haberkorn fijando a los centrales rivales). "Sabíamos que Chicago tenía problemas en el retroceso y que podíamos tener espacios para contragolpear, por eso apostamos a jugadores rápidos y verticales como González, Nouet y Molina", explicó el DT, quien se refirió a los tres juveniles de la cantera Violeta que fueron titualres en esta oportunidad: "Nouet hizo un gran partido. Aunque es un hombre de ataque, le pedimos que estuviera encima del 5 de Nueva Chicago para que no estuviera cómodo, como lo estuvo en el primer gol, cuando metió esa asistencia pinchada a espaldas de nuestros centrales. (Agustín) Solveyra venía mostrando en los entrenamientos que estaba para jugar. Me gustó siempre. Y Olguin también. Si sigue así, va a tener sus oportunidades, más allá que también tenemos a Camisassa y Bertochi". Finalmente, consultado sobre la posibilidad de darle continuidad a este esquema táctico en los próximos partidos (Villa Dálmine visita el viernes a Deportivo Maipú de Mendoza), Cardozo señaló: "Vamos a seguir viendo un equipo que presione al rival. Vamos a tratar de conseguir eso. Siempre y cuando tengamos tiempo para poder trabajarlo, porque estamos en un momento de muchos partidos en pocos días (luego de visitar a Maipú, recibirá a Quilmes entre semana). Pero yo quiero esa presión alta, que los jugadores dejen todo adentro de la cancha, como lo hicieron contra Chicago hasta el final del partido".

EL DESAHOGO DE CARDOZO EN EL ABRAZO CON FRANCISCO SALERNO, UNA VEZ QUE CARRERAS MARCÓ EL FINAL DEL JUEGO.