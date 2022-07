Ortega y Alonso recibieron a Gisela Maziotta en el PJ Campana

P U B L I C



La diputada nacional llegó para presentar su último libro, "Las primeras mujeres que hicieron historia". Además de hablar sobre igualdad de género, abordó la situación de los medios de comunicación en el país. A sala llena, el presidente del Partido Justicialista de Campana Carlos Ortega y la diputada provincial Soledad Alonso, recibieron a la diputada nacional Gisela Maziotta en el Partido Justicialista de Campana. La también periodista llegó para presentar su último libro "Las primeras mujeres que hicieron historia". "Cualquier producción cultural, y fundamentalmente la producción de un libro, requiere de mucho esfuerzo, te abre la mente y, en este caso, te abre la mente para comprender cómo es la historia de las mujeres en Argentina. Y creo que Gisela Marziotta tiene una gran capacidad para esclarecer este tema, sobre todo de las que lucharon, porque la historia reciente está atada a un paradigma de lucha a lo largo del cual muchísimas mujeres hasta tuvieron que perder la vida para lograr los derechos que hoy se tiene", manifestó Ortega. Y continuó: "Nuestra sede del PJ, por más linda que esté, si no le damos contenidos y no la llenamos de gente y de la fuerza necesaria, no sirve. Hoy, esta actividad cultura es importantísima para que sigamos trabajando en la línea de que el peronismo pueda gobernar Campana el año que viene". Por su parte, Alonso -que había logrado que la Cámara de Diputados bonaerense reconozca como de interés legislativo el libro de Marziotta- destacó la actividad que la diputada nacional lleva a cabo en el Congreso, tanto en lo que tiene que ver con materia previsional como con el pago de la deuda al FMI. "Nosotros desde el PJ íbamos a comprar 7 libros para sortear, y Gisela los donó. Así que entre los presentes terminamos sorteando los ejemplares", valoró Alonso. Previo al inicio de su charla, Marziotta en ronda de prensa manifestó: "Escribí unos cuantos libros, pero esté me parece que tiene una particularidad especial que es poner sobre la mesa, visibilizar a esas mujeres que iniciaron un camino donde antes el género no lo había transitado. Tiene que ver un poco con cómo se cuenta la historia, donde no se nos tiene mucho en cuenta". "No se trata de un libro de historia, siempre lo aclaro, porque no es que tengo la rigurosidad que tiene un historiador, sino que reconstruyó la vida de las mujeres a partir de diferentes testimonios, sin analizar el marco histórico sino relatando qué pasó y cómo se abrieron los distintos caminos. Pero me parece muy importante que tengamos en cuenta que en algún momento alguna mujer hizo algo por primera vez y abrió el camino a todo el resto", expresó la diputada nacional. Al mismo tiempo, Marziotta subrayó que su libro trata de "mujeres que fueron las primeras y no necesariamente las mejores". "Desde la Cámara de Diputados he tratado de impulsar una agenda que tiene que ver con la búsqueda permanente que tenemos de ampliación de derechos para lograr en algún momento esa equidad respecto de los varones en un montón de aspectos. Somos las mujeres las que solemos poner en agenda lo que necesitamos, los varones a veces acompañan, pero la verdad que no tienen la iniciativa de esos proyectos, por eso es importante que la mujer esté en esos espacios", sostuvo Marziotta. "Creo que es una agenda inevitable -amplió la legisladora-. Hoy por hoy, no hay nadie que se anime a ir en contra. Por el motivo que sea, eso está bueno. Es políticamente correcto hoy tener una agenda feminista. Más allá de que si se cree o no en esa agenda, se la toma. Bueno, buenísimo, bienvenido que se tome por el motivo que sea la agenda que nos tiene a nosotras como protagonistas, porque es lo justo. El feminismo busca una sociedad con más justicia social". También se refirió a Milagro Sala: "Es un ejemplo clarísimo de cuando se conjugan todo lo que nosotras venimos denunciando. Ese prejuicio porque es mujer, negra, indígena, trabajadora por los pobres. Todo lo que para el neoliberalismo está mal. Su provincia está gobernada por Morales, que viene ejecutando una política de disciplinamiento con su propia provincia y con Milagro Sala lo hace desde el minuto uno. Es una injusticia que está viviendo la compañera Milagro". Además, analizó la situación de los medios de comunicación argentinos. "Lo que tenemos que hacer -sostuvo- es trabajar profundamente en la equidad de género en los medios de comunicación. Es una ley que sancionamos desde el Congreso, pero no está reglamentada, debemos militar para que se reglamente primero y se cumpla después. Porque si no estamos nosotras dentro de los medios de comunicación para la toma de decisiones, no vamos a poder deconstruir el relato patriarcal". "Esta ley de equidad en medios tiene algo muy interesante que es que democratiza a los medios a partir de la famosa pauta. La ley da prioridad de asignación en la pauta a los medios que cumplan con la equidad de género. Eso, si uno de pone a pensar, beneficiaria a los pequeños y medianos medios digitales que naturalmente cumplen con la equidad, por lo cual si se cumpliera la ley, esos medios que están necesitando pauta tendrían prioridad de asignación. No quiere decir sacarle la pauta a nadie, sino que es un premio a los que cumplen con la ley", manifestó.

