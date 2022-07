Cayó 1-0 como visitante ante El Porvenir, que se adueñó con un partido de seis puntos. Así, el Portuario quedó nuevamente en soledad en la última posición de la Tabla General. En la próxima fecha será local frente a Leandro N. Alem. En el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura, Puerto Nuevo sufrió una derrota sumamente dolorosa, tanto para su presente como para su futuro. Es que ayer, en el mediodía de Gerli, perdió 1-0 frente a El Porvenir uno de esos partidos de "seis puntos". De esta manera, el Portuario volvió a quedar en soledad en la última posición de la Tabla General, a tres puntos de distancia del conjunto de Gerli y también a tres de San Martín de Burzaco (hoy recibe a Argentino de Merlo). Al mismo tiempo, esta derrota le corta una racha positiva de seis encuentros en los que venía sumando de manera consecutiva (seis empates) y también interrumpe el invicto que arrastraba con Sergio Desilvestri como DT. Y estiró a 18 fechas la racha adversa sin éxitos en esta temporada de la Primera C. Estadísticas que hablan por sí solas del impacto de este traspié que se configuró a los 33 minutos del primer tiempo, cuando El Porvenir acertó un contragolpe que tomó mal parados a los centrales Auriazules. Porque después de una llegada al fondo por izquierda de Maximiliano Carnelutto, quien lanzó un gran centro que sobró por apenas centímetros a Gastón Cueto, el local inició una transición ofensiva por izquierda que derivó en el 1-0: Agustín Tuffner avanzó por izquierda y llegando a la mitad de cancha soltó un bochazo para Sosa, quien controló el balón con el pecho entre Maximiliano Lara y Mario Godoy para luego tocar al gol de primera ante el achique de Javier Balbuena. Una jugada de una precisión y contundencia que el elenco de nuestra ciudad no está logrando encontrar en los metros y acciones en los que se definen los partidos. De hecho, previo a ese tanto había tenido dos buenas oportunidades en sendos remates de Enzo Ritacco (ambos despejados con seguridad por el arquero Franco Carretero). Y en el segundo tiempo, cuando El Porve se dedicó a cuidar la ventaja dispuso de otro par de situaciones que no logró liquidar (cuando pudo convertir, la acción fue invalidada por supuesto offside del autor de la conquista Maximiliano Maciel). Una cuestión que no solo explica la derrota de ayer, sino también la extensa racha sin éxitos que acumula el Portuario. Sobre ello deberá seguir trabajando "Gato" Desilvestri, con el agregado que, esta semana, también deberá hacer hincapié en la parte anímica, porque el traspié ante El Porvenir es un duro golpe para las ilusiones del Auriazul. Pero todavía queda mucho camino por recorrer: Puerto Nuevo dispone aún de 13 fechas para recuperarse y volver a revertir la diferencia que le sacó el conjunto de Gerli. Y el primer gran paso de esa reacción que necesita con urgencia podría darlo el próximo fin de semana, cuando reciba la visita de Leandro N. Alem. SÍNTESIS DEL PARTIDO EL PORVENIR (1): Franco Carretero; Lucas Miguens, Daniel Galvani, Matías Correa y Esteban Negrete; Franco Gorgol, Franco Bergés, Agustín Bidondo y Agustín Tuffner; Ismael Ortiz y Blas Sosa. DT: Javier Páez. SUPLENTES: Ezequiel Cacace, Felipe Ruiz, Agustín Laviano, Mauricio Brito, Lucas Fantino, Alexis Coman y Damián Anriquez. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy y Maximiliano Carnelutto; Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo; Rodrigo Hernández, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestris. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Kevin Casco, Enzo Moreno, Leonardo Sosa, Tomás Bellido y Maximiliano Maciel. GOL: PT 33m Blas Sosa (EP). CAMBIOS: ST 16m Bellido x Ritacco (PN) y L. Sosa x Martínez (PN); 19m Coman x Bidondo (EP), 27m Laviano x Negrete (EP), 31m Maciel x Carnelutto (PN), 36m Fantino x Tuffner (EP) y Ruiz x Ortiz (EP) y 38m Moreno x Hernández (PN) y Tallarico x Pentimalli (PN). AMONESTADOS: Galvani, Negrete y Bidondo (EP); Martínez, Carnelutto. INCIDENCIA: DT 38m el partido estuvo detenido porque Hernández (PN) debió ser asistido por ambulancia. CANCHA: El Porvenir. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.

Foto: Captura de video. Facebook.



HERNÁNDEZ Y CUETO, DOS SUSTOS GRANDES A los 38 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Hernández (foto) recibió un pelotazo en su cabeza (en la zona del oído) y, producto del impacto, se desvaneció en el campo de juego. El atacante Portuario fue asistido inmediatamente por personal médico y luego fue trasladado a un centro médico para su evaluación (se le realizó una tomografía que no arrojó problemas). Como fue derivado por la ambulancia presente en el encuentro, el juego se interrumpió por más de 25 minutos. Sin embargo, no fue el único susto que atravesó ayer el plantel: culminado el encuentro, en zona de vestuarios, Gastón Cueto también se desvaneció y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que también debió ser derivado para su atención y también debió someterse a una tomografía. Afortunadamente, al igual que en el caso de Hernández, el estudio no arrojó anomalías. ATLAS Y EXCURSIONISTAS Ayer, en la primera jornada de acción de esta quinta fecha, Excursionistas venció 2-0 como visitante a Liniers, mientras Atlas le ganó 1-0 a Midland en Libertad. De esta manera, ambos conjuntos llegaron a los 10 puntos y alcanzaron al Gallego en la cima. Hoy, el Gallego tendrá la oportunidad de despegarse nuevamente cuando reciba la visita de Claypole. Además, Argentino de Merlo buscará seguir perfecto en este Torneo Clausura (tres victorias en tres presentaciones) cuando enfrente como visitante a San Martín de Burzaco. Mientras, en Rosario, Central Córdoba recibirá a Victoriano Arenas. Los otros dos encuentros de esta quinta fecha quedaron postergados: Real Pilar vs Berazategui y Leandro N. Alem vs Laferrere.