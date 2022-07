La buena letra de la política fiscal: tasas, garantías y metas

Mara Pedrazzoli

Estamos viviendo semanas inauditas en cuanto al comportamiento de las variables financieras, los dólares MEP y CCL aceleraron este viernes su escalada alcista luego de haber iniciado la semana con relativa calma. El CCL pasó la barrera psicológica y cerró en $301 el viernes; esto no denota cambios de magnitud respecto al cierre del viernes previo. En tanto el dólar blue cerró en $293 en la punta vendedora, subiendo $20 respecto del viernes anterior (por debajo del aumento de $30 de la semana previa). Si bien la ministra Batakis reiteró en sus definiciones que desea avanzar hacia un esquema de tasas positivas, el BCRA dejó inalteradas las tasas de Leliqs y plazos fijos tras conocerse el dato de inflación (las venía subiendo consecuentemente desde enero). La estrategia ahora es encauzar los pesos de bancos y ahorristas hacia los instrumentos del Tesoro cuyos precios vienen en caída. En las últimas semanas el Central compró buenas sumas de títulos públicos para contrarrestar la tendencia. También había intentado no renovar las tenencias de Leliqs de los bancos privados, para obligarlos a invertir en bonos del Tesoro pero la estrategia no funcionó y los fondos fueron dolarizados. Como los mercados y ahorristas perciben al Central como menos riesgoso que al Tesoro, prefieren invertir en Leliqs o dolarizar. Con la nueva estrategia del "corredor de tasas de interés" el Central señala a las tasas de títulos públicos como la nueva referencia (mínima) para el mercado. La tasa máxima del corredor estará dada por la tasa de las Letras del Tesoro, hoy por debajo del 64% (tasa que anotó la inflación al mes de junio en los últimos 12 meses). Los pases del BCRA funcionarán como límite inferior, hoy en 40,5% anual, y en el medio se ubicará la tasa de política monetaria de la Leliq a 28 días, actualmente en 52% anual. El "corredor" es además un esquema intertemporal de tasas, es decir, traza la curva con niveles de referencia para títulos de corto y de más largo plazo. Es una decisión de política casi inédita en Argentina que revela una deseada coordinación entre el Tesoro y el Banco Central. A su vez la autoridad monetaria ofrecerá a los bancos un nuevo instrumento financiero, un derivado que se llama put y funciona como seguro contra la caída de los precios de los títulos del Tesoro: si estos se derrumban el Central se los canjea a los bancos privados, funcionando así como garante. Otra estrategia coordinada, además, con los objetivos impuestos por el FMI: que el Central no podía aumentar su emisión para financiar al Tesoro (el fondeo ahora se canalizaría, indirectamente, a través de los bancos privados). El zoom de la política económica post Martín Guzmán está puesto en ese gran objetivo al que se comprometió Guzmán y que se nos estaba dificultando cumplir: la meta de déficit fiscal primario de -2,5% del PIB este año. De allí, el paquete de medidas esencialmente fiscalistas que anunció, asertiva, Batakis el lunes, y que los mercados premiaron sin mucha volatilidad. Hubo cinco medidas importantes, primero la modificación de la Ley de Administración Financiera que permitirá pasar al control de Economía el manejo del gasto de entidades que ahora no controlaba (por ejemplo los fondos fiduciarios de Anses, Pami y Renabap). En segundo lugar el llamado "sistema de cuenta única" a través del cual Economía autorizará mes a mes y en línea con la caja real el gasto de las distintas representaciones. También anunció que ampliará el congelamiento de las vacantes vigentes en la administración central a todo el sector público nacional, y que continuará con el "plan Guzmán" en la segmentación tarifaria. El gasto primario viene creciendo a tasas elevadas, por encima de la inflación. En mayo (cuando se acusó recibo del llamado IFE4 lanzado en abril) el gasto creció 96% respecto a igual mes del año anterior, esto es 35ptos arriba de la inflación, mientras que los ingresos lo hicieron en un 73%, es decir 13ptos arriba de la suba de precios. En junio la inflación interanual fue del 64% pero se espera una aceleración en julio y las consultoras ya pronostican que inflación cerrará el año en torno a 80%.