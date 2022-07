"La Segmentación Tarifaria afecta a los sectores medios que con su trabajo sostienen el país"

El equipo peronista de Sumando Campana cuestionó al kirchnerismo local por hacer política con el ajuste tarifario dirigido a quienes se levantan todas las mañanas para hacer posible la productividad con su trabajo. La inflación de junio fue de 5.3 y la que se espera este mes es impensada, los productos no tienen un precio de referencia y suben cada dos o tres días, según el relevamiento que vienen haciendo desde la organización política. En tal sentido el reconocido comerciante Gerardo Amores expresó "Las nuevas políticas de segmentación tarifaria golpean al que trabaja, al que sostiene el sistema de la seguridad social y al que aporta en impuestos para que el estado pueda realizar sus actividades, los sueldos que para algunos son un privilegio no alcanzan para asegurar el sueño de la vivienda propia y se ven reducidos casi semanalmente por la inflación que al Kirchnerismo parece no preocuparle". "Con las cifras publicadas por el INDEC está claro que el Kirchnerismo o no sabe o no quiere bajar la inflación, se ve una irresponsabilidad en la gestión económica y una feroz guerra interna del oficialismo, que debe convocar a las y los peronistas a trabajar con mucha fuerza para que nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad puedan salir adelante" aseguró Romina Carrizo referente peronista en Sumando Campana. Desde la agrupación sostuvieron "Es llamativo el silencio del Kirchnerismo local ante la agobiante situación económica que se vive, con los tarifazos, el aumento del combustible, los alimentos y todos los productos en general, a este ritmo los trabajadores y trabajadoras necesitarán recomposiciones salariales mensuales para asegurar el bienestar de sus familias". Para concluir Gerardo Amores expresó "No debemos resignarnos ante un proyecto que ya demostró que no tiene futuro, debemos unirnos con el único objetivo de devolverle la seguridad económica, la posibilidad de planificar y hacer realidad lo que cada vecino y vecina pueda proponerse".