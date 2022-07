P U B L I C







Hace unas semanas pude orar con una de las hermanas de mi congregación, y fue su oración la que me hizo meditar sobre este artículo. ¿Qué podemos dar a los demás? Muchas veces asistimos a la reunión de la Iglesia esperando alimentarnos espiritualmente, lo cual está muy bien, necesitamos congregarnos, y es el vínculo con nuestros hermanos, lo que fortalece nuestra esperanza en Cristo. Pero, qué ocurriría si en lugar de preguntarnos cómo vamos a ser bendecidos en cada encuentro pensaríamos en ¿Cómo podemos bendecir a los demás? Cada uno recuerda el desierto del cual lo sacó Cristo. Recordemos nuestro primer amor, miremos el pasado y pensemos del lugar del cual nos rescató Cristo. (Salmo 18:16,19) "Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo (…) Me sacó a un amplio espacio; me libró porque se agradó de mí". En la salvación en Cristo lo tenemos todo, tenemos vida eterna y una vida terrenal acompañados por un Dios grande, justo y amoroso. Entonces si lo tenemos todo en Cristo es lógico que tenemos mucho para dar; Dios nos ha dado dones para utilizarlos para su gloria, no para guardarlos, ni hacer alarde de ellos, sino para cumplir con nuestra misión. (Mateo 28:19) "Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes", Tenemos la salvación y debemos cuidarla, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Dios. (Filipenses 2:12-13) "Así que, mis queridos hermanos (…) lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad". En (Gen. 12:2) tenemos una promesa, "Haré de ti una nación grande, y te bendeciré: haré famoso tu nombre, y serás una bendición"; hemos sido bendecidos para bendecir a otros, tenemos un mensaje para dar, un precioso mensaje de salvación, que debe ser transmitido con nuestras vidas, pensando en ofrendar, es decir, devolverle a Dios una parte de todo lo que nos ha dado, lo cual le pertenece, hablando de tiempo de oración, alabanza, adoración, servicio y en lo económico, con alegría. ¡Hermanos, lo tenemos todo en Cristo cómo no ofrendar con nuestras vidas! El servicio pleno es posible solo si continuamos conectados a Dios (Juan 15:5). "Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada" Alimentemos diariamente nuestra relación con Cristo, pongámonos a cuentas con el Señor por nuestros pecados, pidámosle sabiduría, y así podremos bendecir a los demás, animando a los que hoy están desanimados, intercediendo por las necesidades de los demás, prestando atención en quién tenemos delante, a los costados y atrás de donde nos sentamos en cada reunión, mostrando interés sincero por los hermanos, contagiando el amor a Cristo y alentando a otros a buscar la salvación, pondremos en evidencia nuestro testimonio sin necesidad de hablar, las palabras las pondrá el Espíritu Santo en nuestro corazón y en cada acción para su gloria. Cristo nos marcó el camino, siguiéndolo, podremos ver los brazos extendidos de nuestro Padre cuando nos llegue la hora y escucharle decir "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu Señor! (Mt 25.23) ¿Quieres saber más de cómo ayudar y ofrendar a otros con nuestra vida? ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! María Victoria Paredes Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar