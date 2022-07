"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 17 de Julio de 2022 - Año II - Edición Nº 191 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina RENDICIÓN COLECTA DE CÁRITAS EN CAMPANA Como cada año, rendimos cuentas de la Colecta Anual de Caritas para fortalecer la transparencia de nuestras acciones. El martes 12 de julio los referentes de las cuatro Caritas que funcionan en Campana informaron públicamente a la prensa sobre el resultado de la última colecta realizada en el mes de junio ppdo. Ricardo Ventancu nos decía: En nombre de Cáritas de la Comunidad de Campana queremos agradecer por la edición 2022 de la colecta bajo el lema "Tu compromiso acorta distancia". La verdad estamos todos muy contentos porque hemos crecido como comunidad. Sabemos que la necesidad es muy grande y los recursos son muy limitados, pero entre todos podemos llegar a aportar nuestro granito de arena. Esta colecta no termina en la colecta anual, sino que seguimos trabajando. El objetivo de Cáritas es tratar de estar cerca del que más lo necesita. Este dinero se vuelca para colaborar con ellos de diferentes maneras. Todo este gran esfuerzo, finalmente se traduce en alimentos, asistencias, tratamientos oncológicos, en viáticos, ayuda comunitaria en emergencias. En cada una de nuestras capillas hay una Cáritas con un referente que siempre trata de estar acompañando al que más lo necesita. Este año, estamos muy contentos porque hemos tenido una recaudación dentro de la ciudad de Campana de $ 665.768, comparándolo con el año anterior hemos crecido en un 260%. Agradecemos a toda la comunidad, particularmente a los párrocos y a cada uno de nuestros voluntarios por esta tarea conjunta, que obviamente es una obra de la Iglesia. Estas acciones son las que la comunidad necesita para mostrarnos como iglesia unida. Cáritas es una sola, la Iglesia es una sola. El que necesita ayuda debe tener esta lectura y la comunidad también. El Padre Fernando Crevatin, además, puntualizó: "Cáritas es la cara visible de la caridad de la Iglesia y trata de reflejar la persona de Jesús que es camino, verdad y vida. "Si hay algo que caracteriza a Cáritas es la transparencia quizás por eso la gente confía en nosotros. En este sentido hay mucha gente que no es católica pero siempre colabora con Cáritas. Así que nos alegramos de poder informales sobre el dinero que se juntó y también les informaremos como siempre lo hace Cáritas nacional en que se utiliza este dinero. Muchísimas gracias a todos, pero creo que Campana puede dar todavía mucho más así que apostemos para que el año que viene pueda crecer muchísimo más esta colecta". Mientras tanto, el Padre Giovanni Guarino se refirió a la necesidad de más voluntario para trabajar en Cáritas que puedan incentivar siempre más y más la caridad. No obstante, dijo estar muy contento por el proceso de rejuvenecimiento de la Cáritas parroquial del Carmen. Y reiteró el agradecimiento para toda Campana, no solamente al centro parroquial sino también a los barrios. ¡Gracias por tanta generosidad!

Referentes de las Cáritas parroquiales de Campana



MISIÓN DE INVIERNO 2022 "El amor que Dios nos tiene es tan grande que nos regala la gracia de poder volver a trabajar para su Reino". Los "Misionero de Sal y luz" de la parroquia de San Antonio de Padua de Areco y los jóvenes de Catedral Santa Florentina volverán a misionar en el Barrio Lubo de Campana. Ambas comunidades, ambos grupos de jóvenes, volverán a ser uno como Dios lo quiere, del miércoles 20 al domingo 24 de Julio realizando la Misión de Invierno 2022 El equipo que viene trabajando hace semanas en su preparación nos comunica que ya está cerrada la inscripción y solicita a la comunidad la donación de: hamburguesas, galletitas, budines, café, queso rallado, yerba, Nesquik, papel higiénico, rollo de cocina y productos de limpieza. Las donaciones se pueden dejar en la Secretaria Parroquial de Lunes a Jueves de 9:00 a 12:00 hs. y miércoles de 16 a 18:00 hs. Nos unimos en oración para que el Espíritu Santo proteja y oriente a los jóvenes en esta hermosa misión.

Misión Juvenil en el Barrio Lubo



JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES El 26 de julio, de cada año, la Iglesia celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En el marco de esta celebración, el Papa Francisco instituyó la "Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores", que este año se celebrará el próximo 24 de julio, con el lema "En la vejez, seguirán dando frutos" (Sal 92,15). El papa Francisco en su mensaje nos dice: "El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La consciencia de que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras certezas." Pero también "descubrimos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. ¡Envejecer no es una condena, es una bendición!" "Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa también desde el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por medio de la lectura asidua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia. Y, junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también con las personas pobres y afligidas, a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, a no limitarnos a "balconear", a mirar desde la ventana. Afinando, en cambio, nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor, seremos como "verdes olivos en la casa de Dios", y podremos ser una bendición para quienes viven a nuestro lado". "Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones". Es nuestro aporte a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas". Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia, que el mundo tanto necesita. "No nos salvamos solos", la felicidad es un pan que se come juntos. Testimoniémoslo a aquellos que se engañan pensando encontrar realización personal y éxito en el enfrentamiento. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir una vez más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor -como dice la Biblia- les ha concedido "una edad avanzada". ¡Celebrémosla juntos!

"En la vejez, seguirán dando frutos" (Sal 92,15)



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios al correo electrónico: semanariocatedral@gmail.com