NOTICIA RELACIONADA: Puerto Nuevo sufrió un duro traspié en Gerli A los 38 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Hernández (foto) recibió un pelotazo en su cabeza (en la zona del oído) y, producto del impacto, se desvaneció en el campo de juego. El atacante Portuario fue asistido inmediatamente por personal médico y luego fue trasladado a un centro médico para su evaluación (se le realizó una tomografía que no arrojó problemas). Como fue derivado por la ambulancia presente en el encuentro, el juego se interrumpió por más de 25 minutos. Sin embargo, no fue el único susto que atravesó ayer el plantel: culminado el encuentro, en zona de vestuarios, Gastón Cueto también se desvaneció y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que también debió ser derivado para su atención y también debió someterse a una tomografía. Afortunadamente, al igual que en el caso de Hernández, el estudio no arrojó anomalías.