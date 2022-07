El líder, Defensores de La Esperanza, enfrenta a Barrio Lubo; mientras el escolta La Josefa jugará ante San Luciano. Este domingo se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Como es habitual, la programación se dividirá entre las canchas de Las Campanas y La Josefa. El único líder del certamen, Defensores de La Esperanza (15 puntos) enfrentará a Barrio Lubo (4º puesto con 8 unidades) desde las 15.00 horas en Las Campanas. A la misma hora, el escolta La Josefa (13 puntos) se medirá frente a San Luciano en cancha de La Josefa (7º con 6 puntos). Los otros dos encuentros que se jugarán en cancha de Las Campanas serán: Otamendi vs Leones Azules (11.00) y Albizola vs San Felipe (13.00). Mientras que los otros dos cotejos que se desarrollarán en La Josefa serán: Del Pino vs Desamparados (11.00) y El Junior vs Villanueva (13.00).

BARRIO LUBO INTENTARÁ FRENAR EL ANDAR PERFECTO QUE TIENE DEFENSORES DE LA ESPERANZA HASTA EL MOMENTO.