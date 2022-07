» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Venció 4-2 a Barrio Lubo y consiguió su sexta victoria consecutiva en el Torneo Apertura de la Primera A. Así, además, le sacó cinco puntos de diferencia a La Josefa, que cayó 2-1 ante San Luciano y perdió su invicto. También ganaron Villanueva, Leones Azules y Albizola. El pasado domingo se desarrolló la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Y para Defensores de La Esperanza fue una gran jornada: obtuvo su sexto triunfo consecutivo y extendió su ventaja como líder del certamen. El Verdinegro, campeón del Torneo 90 Años que se disputó el año pasado, venció 4-2 a Barrio Lubo, último ganador de la Copa Fénix. Lo hizo con goles de Joel Cerrudo (máximo artillero del certamen), Sergio Robles, Federico Godoy y Manuel Soraide. En tanto, para Barrio Lubo anotaron Joaquín Taborda y Cristian Guiffré. De esta manera, el Defe amplió su ventaja como líder de este Torneo Apertura, dado que su escolta La Josefa perdió 2-1 frente a San Luciano, que volvió al triunfo después de tres derrotas en fila. Los goles del vencedor los anotaron Braian Regini y Rodrigo Oroná, mientras Daniel Canale marcó para La Josefa, que sufrió su primer traspié en este certamen y que, ahora, se jugará buena parte de sus chances de pelearle el torneo a La Esperanza en la próxima fecha, cuando se enfrenten entre sí. El podio de la tabla de posiciones lo completa Villanueva, que alcanzó su cuarto éxito en el campeonato al vencer 3-2 a El Junior con tantos de Lucas Flores (2) y Walter Bonemberg. Para el conjunto del barrio La Josefa convirtió Alejandro Heredia, por duplicado. Otros dos equipos salieron victoriosos en la jornada del domingo: Leones Azules le ganó 2-1 el clásico barrial a Otamendi con goles de Jonatan Romero y Oscar Medina (Matías Corbalán marcó para el Tricolor); mientras Albizola superó 3-1 a Deportivo San Felipe con un doblete de Germán Rodríguez y un tanto de Luciano De la Canal (Jonathan Nauberg anotó para el Aurinegro). El balance de la jornada se completó con el entretenido empate 3-3 entre Desamparados y Del Pino. Maximiliano Mercau (2) y Facundo Zárate convirtieron para el elenco de Villanueva, mientras Martín Canale (2) y Rodrigo Heredia marcaron para Del Pino. PRÓXIMA FECHA El duelo más atractivo de la séptima jornada de este Torneo Apertura será entre el líder Defensores de La Esperanza y el escolta La Josefa. Por su parte, Villanueva se medirá ante Otamendi con la idea de afianzarse en la pelea en la zona alta de las posiciones. Además, también jugarán: San Luciano vs Albizola, Barrio Lubo vs Desamparados, Del Pino vs Leones Azules y El Junior vs San Felipe. GOLEADORES El máximo artillero del certamen sigue siendo Joel Cerrudo (Defensores de La Esperanza), ahora con 6 conquistas. Al segundo lugar trepó Maximiliano Mercau (Desamparados), que llegó a 5. Y tercero se ubica Luciano Bucci (Barrio Lubo), con 4. Después aparecen seis jugadores que han marcado 3 goles: Tomás Fumeau (Del Pino), Pablo Tornatori (La Josefa), Alfredo Pereyra (San Luciano), Joaquín Taborda (Barrio Lubo), Braian Ávila (El Junior) y Jonatan Romero (Leones Azules),.

