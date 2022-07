» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Colectivos:

Anunciaban una reducción del 50% de los servicios desde la medianoche de ayer en el AMBA







Es en reclamo por el atraso en el pago de subsidios y por tiempo indeterminado. A partir de la 0 hora de hoy y por tiempo indeterminado se planeaba reducir en un 50% la frecuencia en el servicio de colectivos en el AMBA, por un atraso en el pago de los subsidios a las tarifas, según informó la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP). "Tenemos que tomar esta medida para acomodarnos a los recursos que tenemos", señaló José Troglio, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP). El empresario subrayó que "el desfasaje es de un mes" lo que implica cerca de unos $18 mil millones para el conjunto de las 170 empresas que prestan servicios en la región metropolitana a través de unas 300 líneas de colectivos. "Las entidades empresarias de transporte público de pasajeros por automotor alertan a la población ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso", señaló CEAP en un comunicado. Troglio dijo que "no hay reuniones pautadas con el Ministerio de Transporte", que es el responsable del giro de los fondos, pero al mismo tiempo fue tajante con la situación: "Esto no se arregla con reuniones sino con la plata". "Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, en virtud de lo cual se informa que con el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones y compatibilizarlas con los recursos económicos disponibles, a partir de mañana martes 19 de julio, a las 00:00 horas se prestarán los servicios con el 50 % de la frecuencia normal y habitual", precisó el parte de la entidad que agrupa a las empresas de transporte. Troglio precisó que un mes de deuda acumulada equivale a $ 18 mil millones y que las empresas no están en condiciones de soportar ese desfasaje. "Lo que paga el usuario cuando pasa la tarjeta SUBE es apenas el 10% del costo y el 90% restante corresponde a las compensaciones, por eso no se puede seguir así", remarcó Troglio. El representante empresarial reveló que "la semana pasada hubo una empresa que ya tuvo que reducir sus servicios de manera forzada porque no tuvo el dinero para pagar el gas oil y para no llegar a una medida extrema es que reducimos los servicios para ajustarnos al dinero que tenemos". Las entidades que firmaron el comunicado anunciando la medida son: Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTCBA). Desde hace varias semanas existe un borrador circulando por los despachos oficiales sobre un ajuste de las tarifas de los servicios de transporte que incluye colectivos, trenes y subtes. Pero en la discusión también se mezcla el traspaso de las 32 líneas de colectivo que circulan en forma exclusiva por la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva lo que está en disputa es la reducción del gasto público, que tuvo su primera etapa en el recorte de los subsidios energéticos y luego llegará el tiempo del transporte.



