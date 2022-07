» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 19 de Julio







DÍA DEL AMIGO CON DERECHOS Hoy se celebra en la Argentina el Día del Amigo con Derechos. La iniciativa nació el 19 de julio de 2009, a partir de una propuesta surgida en Internet. Desde entonces también se festeja en Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.



ASTROFÍSICO El 19 de julio de 1947 nace en la localidad de Hampton, a las afueras de Londres, el músico y compositor Brian May, guitarrista y vocalista de la banda de rock británica Queen. En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus "servicios a la industria de la música". May obtuvo un doctorado en astrofísica en el Imperial College y en 2007 fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moores.



DESCABEZAN AL ERP El fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, muere a la edad de 39 años en la localidad bonaerense de Villa Martelli en un tiroteo con un "grupo de tareas" al mando del capitán Juan Carlos Leonetti, también muerto en el enfrentamiento ocurrido el 19 de julio de 1976.



SANDINISTAS Los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, derrocan a la dictadura de la familia Somoza que ejerció el poder desde 1937 a 1979.



