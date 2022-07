» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/jul/2022 de La Auténtica Defensa. A entrenar:

Después de tres años de interrupción debido al contexto sanitario, regresa la carrera más convocante del norte de la provincia de Buenos Aires bajo el lema "Siempre en movimiento". La competencia tendrá las modalidades recreativas de 3K y competitiva de 10K. Además, mantendrá su tradicional espíritu solidaria con la donación de alimentos no perecederos recolectados durante el proceso de inscripción. Tenaris anunció el regresó de la carrera más convocante del norte de la provincia de Buenos Aires: la 10K Tenaris. Después de dos años sin llevarse a cabo debido al contexto sanitario, la tradicional competición que reúne a atletas de diversas regiones se correrá el próximo domingo 11 de septiembre bajo el lema "Siempre en movimiento". Será la 17ª edición de la 10K Tenaris, que en su última celebración fue una verdadera fiesta del deporte y la solidaridad. Con más de 6.500 inscriptos y la recolección de 7.500 alimentos no perecederos, la mercadería obtenida fue luego donada a entidades de bien público de Campana y de Zárate. Para este año, la competencia mantendrá las modalidades recreativas de 3K y competitiva de 10K. Además, como es tradición, la inscripción será gratuita y se concretará con la entrega de un alimento no perecedero. El día de la carrera, los y las corredoras recibirán la remera oficial del certamen y un chip que dejará registro de su performance. Al igual que en sus ediciones anteriores, la 10K Tenaris contará con un gran operativo de logística y de seguridad a lo largo de todo el recorrido por la ciudad, con postas de hidratación, vehículos de emergencia y el acompañamiento de profesionales del deporte durante las actividades de precalentamiento previas a la largada. En los próximos días, Tenaris informará fechas, lugar y requisitos completos de inscripción.



