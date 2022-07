» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Desilvestri; "Volvimos a tener falencias a la hora de definir"







El entrenador de Puerto Nuevo analizó la derrota ante El Porvenir que cortó el invicto que tenía su ciclo. El plantel retomó ayer los entrenamientos de cara al próximo partido, el domingo frente a Alem. El pasado sábado, Puerto Nuevo sufrió un duro traspié: la derrota ante El Porvenir le cortó una racha de seis empates consecutivos y lo volvió a dejar en el fondo de la Tabla General. "Es un rival directo (en la lucha por la permanencia) y fuimos a buscar un resultado positivo. Lamentablemente no se nos dio, sobre todo porque volvimos a tener falencias a la hora de definir. Fue un cachetazo, pero todavía queda mucho por delante y estamos convencidos que podemos salir adelante", manifestó el entrenador Sergio Desilvestri, en diálogo con FM Radio City. Sobre el desarrollo del partido, el DT Portuario agregó: "Fue muy trabado, sobre todo en la primera etapa. Había para ambos equipos una presión extra por la situación que estamos peleando. No fue un partido vistoso, aunque por momentos pudimos encontrar funcionamiento. Nos faltó un poco de volumen de juego y otro tanto de fortuna al momento de concretar". Luego de este "cachetazo" que sufrió el Auriazul el sábado por la mañana, el domingo se dio una noticia consuelo: San Martín de Burzaco perdió 1-0 con Argentino de Merlo (que quedó como único líder del Torneo Clausura tras conseguir cuatro victorias en sus cuatro presentaciones). De esta manera, en la Tabla General, Puerto Nuevo se mantuvo a tres unidades tanto de El Porvenir como de San Martín. Por lo que podría recortar esa distancia en la próxima fecha, cuando reciba a Leandro N. Alem. Dicho encuentro está pautado para el domingo a las 15.30 horas, aunque hay dudas sobre su disputa por la situación en la que quedó el club de General Rodríguez luego de los incidentes que se produjeron en el marco de su partido ante Luján. Mientras se esperan confirmaciones al respecto, el plantel Portuario retomó ayer los entrenamientos y aquellos jugadores que no fueron titulares frente a El Porvenir participaron de un amistoso frente a Acassuso (se dividió en dos bloques: el primero fue 1-0 para el Auriazul con gol de Selem Lojda y el segundo quedó para el Quemero por 2-0).

FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN



