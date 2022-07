Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 20/jul/2022. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 20/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Alonso se reunió con el subsecretario de Deportes Javier Lovera Alejo Sarna:

En conjunto, los referentes repasaron la amplia cartera de programas de apoyo y fomento al deporte que está desplegando la provincia de Buenos Aires. La legisladora bonaerense Soledad Alonso está convencida que el deporte es una herramienta de inclusión social y generadora de oportunidades. Por eso, sigue manteniendo una agenda donde las diversas prácticas deportivas, así como los clubes que las fomentan, tienen un lugar destacado. En esta oportunidad, la diputada del Frente de Todos se reunió con el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Javier Lovera. "Le comenté sobre las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad y me puso al corriente de los diferentes programas que se implementan desde la Subsecretaría a su cargo para las y los bonaerenses", comentó Alonso. La charla permitió a la diputada provincial conocer la cartera de programas deportivos de la provincia para "facilitar el acceso de todas y todos los campanenses a las políticas que desde la Subsecretaría de Deportes se implementan y de esa manera fomentar el deporte y la vida saludable de nuestras vecinas y vecinos". Entre las acciones más destacadas de la Subsecretaría, aparece el programa Escuelas Deportivas Argentinas (EDA). "El programa -comentó Alonso- permite optimizar el itinerario deportivo ofreciendo oportunidades de participación en espacios de iniciación, formación y desarrollo deportivo de calidad, posibilitando el acceso a procesos pedagógicos sistemáticos y brindando a los docentes espacios de formación profesional continua. Las EDA están destinadas a fomentar la práctica deportiva en niños, niñas y jóvenes de 11 a 17 años, según las características de cada región, y se implementan de manera articulada con las autoridades deportivas provinciales y las federaciones deportivas nacionales. Además, Alonso destacó el foco en inclusión que hace la cartera de deportes provincial. "Este año, la principal competencia deportiva y cultural de la Provincia de Buenos Aires, los Juegos Bonaerenses, presentan una nueva categoría que incluye a las personas trasplantadas. Lovera, como profesional de la medicina, manifestó que las personas trasplantadas, una vez que superan la situación crítica del trasplante, pueden hacer vida normal. Y resaltó que hay evidencia de que el deporte puede mejorar la calidad de vida de estas personas", expresó la diputada. Los Juegos Bonaerenses son una política pública con alcance en los 135 municipios de la Provincia, lo que los transforma en una herramienta de concientización de gran valor al momento de sensibilizar a la población sobre la donación de órganos y las largas listas de espera con personas que necesitan un trasplante. Por su parte, Lovera explicó que "nuestra expectativa es que los Juegos Bonaerenses se vayan adaptando y actualizando a lo largo del tiempo. Es una política flexible y dinámica. El objetivo principal es que la mayoría de la población encuentre su lugar en el deporte a través de estos Juegos o a través de otras actividades que terminan en estos Juegos". El funcionario también se explayó sobre el Programa de Apoyos Deportivos (PAD), política pública que promueve a jóvenes promesas del deporte bonaerense con proyección en el alto rendimiento. Por otro lado, respecto al programa Buenos aires Aventura, comentó que se trata de un conjunto de proyectos destinados a fomentar el deporte y la actividad física en la naturaleza dentro de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta busca organizar, vincular y asesorar a las personas que organicen y practiquen este tipo de deportes, con fin de fomentar los mismos de manera segura. La iniciativa persigue lograr un nexo fluido de comunicación con los municipios bonaerenses que colaboran y/o organizan estos eventos deportivos. Este proyecto deportivo, social y cultural pretende un mejoramiento en la salud y en la calidad de vida, a través del deporte y el medio ambiente.



COPA BUENOS AIRES En relación a la Copa Buenos Aires, el subsecretario expresó que es la herramienta que la Subsecretaría utilizará para organizar competencias en diferentes municipios bonaerenses junto a las federaciones deportivas provinciales y nacionales, mediante la cual se formaliza la modalidad en que la provincia de Buenos Aires convoca a los y las deportistas bonaerenses a participar de las distintas competencias deportivas a los fines de competir para integrar la delegación provincial en los Juegos Nacionales Evita 2022. RELEVAMIENTO Desde la Dirección de Deporte Social y Clubes de Barrio, en el marco del programa de Fortalecimiento Integral de Clubes (FICPBA), la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires está llevando a cabo la segunda etapa del Relevamiento Permanente de Clubes (RPC), y ya son 800 las instituciones deportivas que actualizaron sus datos en el RPC. Por la nueva Ley Provincial 15.192 de Asociaciones Civiles el Gobierno bonaerense puso en marcha el Censo Provincial de Infraestructura Social, con el fin de conocer, relevar, procesar y registrar información de las asociaciones civiles de primer grado constituidas en el distrito y de esa manera podrán acceder automáticamente a los beneficios de tarifa cero en los consumos de servicios públicos. "Cuando asumimos no encontramos un solo apoyo al deporte. A nivel nacional también habían bajado los apoyos. Fue política de Estado (del gobierno anterior) recortar el apoyo en la etapa de desarrollo de los y las deportistas. Nosotros creamos el programa más importante de la historia de apoyos deportivos, tenemos cerca de 1.000 becados y la decisión política de acompañar a más deportistas. El Gobernador nos pide que aportemos a la construcción de la identidad de la Provincia y lo estamos haciendo a través del deporte", dijo el subsecretario Lovera. "Hoy tenemos a todos los atletas de la Provincia en etapa de desarrollo dentro del Programa de Apoyos Deportivos porque sabemos que son inspiradores de sus pares en la práctica deportiva. La identidad de las y los deportistas para nosotros es muy importante porque es el motor para el logro de los resultados. Queremos recuperar el camino de deportistas como Maradona, Fangio o Ginobili, que tenían un gran sentido de pertenencia para con sus clubes, su lugar y su país e inspiraban a toda una comunidad", finalizó.

