El DT Raúl Cardozo volverá a disponer de Facundo Gómez y Ezequiel D´Angelo, pero no tendrá a Rafael Sangiovani y Ramiro Arias. El árbitro ante Deportivo Maipú será César Cabello. Con el ánimo renovado tras la gran victoria conseguida sobre Nueva Chicago, el plantel de Villa Dálmine emprenderá hoy viaje rumbo a Mendoza, donde el viernes enfrentará a Deportivo Maipú por la 25ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 15.00 horas y tendrá el arbitraje de César Cabello, que ya dirigió en tres oportunidades al Violeta (una victoria, un empate y una derrota). Estará acompañado por Nelson Leiva y Gabriel González, mientras Felipe Viola oficiará de "cuarto". Para el viaje a tierras cuyanas (que se pondrá en marcha luego del entrenamiento matutino y el posterior almuerzo), el entrenador Raúl Cardozo no podrá contar con los dos carrileros que utilizó en la formación titular frente al Torito de Mataderos: Rafael Sangiovani sufrió un desgarro (salió lesionado en dicho partido), mientras Ramiro Arias arrastra una molestia en la rodilla. La lista de bajas se completa con el mediocampista Laureano Tello y el delantero Juan Pablo Zárate, quien ya está entrenando a la par de sus compañeros, aunque no sería parte de la delegación que viaje a Mendoza. En cambio, "Pacha" sí podrá disponer nuevamente del marcador central Facundo Gómez y del enganche Ezequiel D´Angelo, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. Para suplantar a Sangiovani, el DT podría optar por Agustín Alberione (el juvenil Valentín Albano corre de atrás en la consideración). Mientras que el lugar de Arias sería ocupado por Diego Martínez. Siempre y cuando, Cardozo decida sostener el esquema de tres marcadores centrales y dos carrileros. El calendario de Villa Dálmine tiene como próximo compromiso el duelo con Deportivo Maipú, este viernes en Mendoza. Luego, el miércoles 27, el Violeta recibirá a Quilmes en Campana. Y posteriormente, el domingo 31, jugará ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

RAFAEL SANGIOVANI SUFRIÓ UN DESGARRO Y SE PERDERÍA LOS PRÓXIMOS TRES PARTIDOS.



RESULTADOS POSITIVOS La 24ª fecha de la Primera Nacional, que comenzó el pasado jueves con la victoria 4-3 de Villa Dálmine sobre Nueva Chicago, se completó el lunes por noche con el empate 1-1 que protagonizaron Santamarina y Defensores de Belgrano en Tandil. De esta manera, se cerró una gran fecha para el Violeta, no solo porque volvió al triunfo, sino también porque sus principales rivales en la lucha por la permanencia no pudieron ganar (a excepción de Atlético de Rafaela, que venció 1-0 a Brown de Adrogué). Entonces, Santamarina sigue en el fondo, ahora con 15 puntos; luego se ubican Villa Dálmine, Flandria y Tristán Suárez, con 20; Sacachispas con 22; y San Telmo y Atlético de Rafaela con 23.