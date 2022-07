Este viernes Raúl Berra brindará una charla sobre la última gira de Gardel

P U B L I C



"Gardel y Le Pera: Letras de Ayer, de Hoy y de Siempre" se titulará la presentación que debió ser reprogramada para pasado mañana a las 18 horas en el HCD. El escritor Raúl Berra no duda: Carlos Gardel representa "lo máximo" de la música argentina. Por eso, y en el marco del homenaje que el Círculo Amigos del Tango de Campana le hará al "zorzal criollo" en el HCD, Berra brindará una charla sobre la última gira de Gardel y Le Pera en Colombia, antes del trágico accidente aéreo que le quitó la vida a ambos en Medellín. La presentación del escritor y especialista en tango iba a ser a fines de junio, aunque debió ser reprogramada para este viernes 22 a las 18 horas. "Es la última gira de Carlos Gardel, Le Pera y sus tres guitarristas. Uno de ellos salva su vida, José María Aguilar, guitarrista y compositor, dicen que técnicamente uno de los mejores que tuvo Gardel. Ese se salva y ahí hace el comentario de lo que pasó, bastante descarnado. Yo tomé esa hipótesis; hay como seis distintas, pero varias que no son viables. Entonces, elegí el testimonio de una persona que estuvo y vio todo", explicó Berra a LAD. "Gardel termina de filmar todas las películas que hizo para la Paramount en Estados Unidos y Le Pera, el extraordinario poeta que tenía Gardel, concertó una gira con dos empresarios. Tal es así, que Gardel no estaba muy de acuerdo con esa gira, porque les tocó cantar en una plaza de toros al aire libre, cosa que no le gustó mucho porque no había locales. Anduvo en Aruba, por Curazao, Venezuela y hasta Bogota vino en el trimotor en el que se mató, el F31 famoso. Después, una serie de problemas derivaron en el brutal accidente", amplió el escritor. Para Berra, "Gardel es lo máximo en la historia de la música argentina", un cantante que "aparte de ser quien instituyó la manera de cantar, pudo haber sido actor y productor de cine, el camino que ya había comenzado a transitar". Además de la charla de Berra, habrá números instrumentales en vivo y la lectura posterior de un poema dedicado a Gardel escrito por Berra y premiado en Europa. El evento es con entrada libre y gratuita y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Inclusión, Cultura y Educación del Municipio. La cita es el viernes 22 de julio a las 18 horas en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante.