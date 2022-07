Se invertirán 20 mil millones de pesos para otorgar hasta 50 mil créditos a tasa 0% de interés para la reforma, refacción y ampliación de viviendas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer por la mañana en Alberti la presentación del programa "Buenos Aires Crea", que otorgará créditos a tasa 0% de interés para la reforma, refacción y ampliación de viviendas. Fue junto al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Germán Lago, quien suscribió la adhesión del municipio al plan. "Este es un programa que podemos impulsar a partir de la recuperación del Instituto de la Vivienda, que luego de ser abandonado durante cuatro años está nuevamente en marcha para abordar el problema habitacional en toda su dimensión", señaló Kicillof y agregó: "No solo cuenta con 8 mil viviendas en proceso de construcción, sino que suma un plan central para ampliar y refaccionar las casas que no se encuentran en condiciones de habitabilidad". En ese sentido, el Gobernador señaló que "se estima que cerca del 80% del déficit habitacional de nuestra Provincia se explica por la necesidad de mejorar y reformar viviendas que ya existen". "Con esta herramienta, abordamos este problema brindando créditos accesibles a trabajadores y trabajadoras que pagarán una cuota que oscila hoy entre los 5 mil y los 10 mil pesos, estableciendo que nunca puedan crecer por encima del crecimiento de los salarios en la Argentina", añadió. Este año se invertirán 20 mil millones de pesos para otorgar hasta 50 mil créditos y se dará preferencia a las obras de arreglos de pisos, paredes y techos; construcción de baños y cocinas; ampliación de habitaciones; adaptación para personas con discapacidad; y uso más eficiente de la energía. Los montos de los créditos se determinarán en Unidades de Vivienda (UVIS), se liquidarán en pesos y tendrán una actualización del capital por coeficiente HogarBA, estableciendo que la cuota no supere el 25% de los ingresos mensuales del beneficiario. El programa contará con tres líneas: refacciones menores, con montos hasta 185 mil pesos y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones mayores, que asciende hasta los 370 mil pesos y su devolución será en 72 cuotas mensuales; y ampliaciones, con tope en 740 mil pesos y repago en 72 cuotas mensuales. "Una de las primeras necesidades que identificamos en la Provincia es la de aquellas personas que tienen su casa pero que necesitan mejorarla, refaccionarla o ampliarla porque la familia creció", sostuvo Simone y resaltó: "Buenos Aires Crea es una herramienta pensada para que las y los bonaerenses puedan acceder de forma sencilla a un crédito que permita mejorar sus viviendas sin complicar en ningún momento la economía familiar por el valor de las cuotas". En tanto, el intendente Lago remarcó: "Celebro profundamente la decisión de la Provincia de darle rango ministerial a la cuestión del hábitat y el desarrollo urbano, que impulsó la articulación necesaria para brindar más accesibilidad tanto para adquirir un lote como para construir o ampliar viviendas". "Esta es una forma de dignificar a las familias de nuestro municipio y de generar más arraigo para los vecinos y vecinas de cada una de las localidades de Alberti", dijo. Se priorizará a familias numerosas o con miembros con alguna discapacidad; hogares monoparentales; personas en situación de violencia de género; personas trans; y bonaerenses que habiten barrios en situación de vulnerabilidad social o ambiental. Entre los requisitos, se establece que se deberá vivir en la vivienda que se pretende refaccionar; demostrar ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos; y ser propietario de una vivienda familiar única. La inscripción se realizará a través del sitio www.buenos airescrea.gba.gob.ar. Por último, Kicillof concluyó: "Esto implica mejores condiciones de vida, más dignidad y reconocimiento de los derechos y la justicia social en la provincia de Buenos Aires". Participaron el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de General Pinto, Jorge Zavatarelli; y el presidente de Servicoop, Alan Scacchi. También estuvieron presentes la diputada nacional Constanza Alonso, y sus pares provinciales Nora Salbitano, Micaela Olivetto, Viviana Guzzo y Valeria Arata; la senadora bonaerense María Elena Defunchio; el administrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), Diego Menéndez; y el presidente del Concejo Deliberante local, Martín Pulero.