El pasado sábado el Frente de Todos acompañaron la organización de una competencia de freestyle, ante el reclamo de los jóvenes de no haber recibido apoyo del Municipio. Frente a esta situación el Director Nacional habló sobre la necesidad de tener un ejecutivo municipal presente que otorgue herramientas para el desarrollo de la juventud. El frio y el mal tiempo no evitaron que jovenes de la ciudad se reúnen para hacer lo que más les gusta: rapear. El sábado pasado, en el Parque Urbano realizaron una competencia de freestyle donde pudieron improvisar y demostrar sus mejores destrezas, pero lamentablemente no pudieron contar con acompañamiento del Municipio. Fue así que desde el Frente de Todos se pusieron a disposición, garantizándoles la infraestructura básica y premios para incentivar a su participación. En relacion a ello, el Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública, Alejo Sarna, manifestó que es fundamental poder dar espacios para que los jovenes puedan expresarse y desarrollarse. "Generar politicas direccionadas hacia la juventud es clave para construir una ciudad con futuro, y para ello escucharlos y estar cerca es clave. Pero es cada vez más insostenible que el Municipio no apoye de manera suficiente actividades culturales y deportivas y que tampoco ayude a los jóvenes" aseguró Sarna . "La organización de la competencia de freestyle surgió porque varios chicos se acercaron para pedir una mano y darle empuje a su proyecto, ante la ausencia de apoyo del Municipio. Como juventudes poder desarrollarse y expresarse, tanto deportivamente como culturalmente, es sumamente importante y detrás de eso debe haber un Municipio presente, que lamentablemente no está posibilitando ni el desarrollo de espacios culturales ni deportivos. También estamos trabajando con los chicos de básquet de la Plaza Italia, para que puedan cumplir el sueño de tener una cancha pública, y ellos tampoco reciben apoyo municipal en materia deportiva. Es por eso que decidimos desde nuestro lugar seguir apostando a los jóvenes, al deporte y a la cultura" expresó el Director Nacional.