El semáforo estaba en rojo. Me quedé en la esquina esperando que cambie y una jovencita que venía apresurada se detuvo muy cerca de mí, a esperar la luz verde. Disimuladamente, cedí un paso. Me arrepentí y volví a la jovencita, pero solo medio paso. Recuperé en parte mi lugar en el semáforo, pero perdí espontaneidad y empecé a sudar. No estaba nervioso, pero la proximidad con la chica se hizo muy presente en mi conciencia. Mientras sudaba con el cuerpo semirrígido, recordé cuando nos quedamos a dormir en la casa de la Nona. Esa fue una noche particular, no pedimos quedarnos a dormir. Nuestros padres nos llevaron, en la madrugada a la casa de la Nona, porque había tenido un infarto el Padre de mi viejo. Entramos y la casa estaba toda oscura. En el fondo se veía la luz de la pieza prendida, fuimos hasta allá directamente y nos acostamos en la cama de la nona. Yo me acomodé en el borde derecho de la cama, al lado mío estaba mi hermana mayor y mi hermano más chico quedó al lado de la Nona. Era muy fuerte esperar el sueño con la cara de la Nona cerca nuestro. Mi hermano se rio, yo también me reí y mi hermana mayor no sé hasta qué punto se había dado cuenta de la situación. El cuidado que tengamos un almohadón cada uno y un pedacito de almohada aflojó la situación fuerte de estar tan cerca de la Nona en silencio. Esa noche me sentí poderoso porque tenía el mejor lugar, el borde de la cama, pero no desestimé en lo absoluto la odisea que debió tener mi hermano para encontrar el sueño. Creo que, si aquella madrugada le hubiera cedido a mi hermano el borde la cama, hoy sin sudar, esperaría la luz verde.