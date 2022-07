Breves: Deportivas

BOCA NO LEVANTA Anoche, en el inicio de la novena fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, Boca Juniors perdió 2-0 en su visita a Argentinos Juniors y sufrió su segunda derrota desde la asunción de Hugo Ibarra en reemplazo de Sebastián Battaglia. El Bicho se impuso con goles de Gabriel Carabajal y Gastón Verón y, de esta manera, se mantiene como uno de los líderes del certamen, ahora con 19 puntos. El otro es Atlético Tucumán, que anoche venció 1-0 a Sarmiento de Junín. En tanto, en la tercera posición quedó Platense (17), que superó 2-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero. La jornada de ayer se completó con el empate 1-1 entre Racing Club y Arsenal en el Cilindro de Avellaneda; y con la igualdad 1-1 entre Colón (debutó Sergio Rondina como DT) y Aldosivi en Santa Fe.



SIGUE LA PROGRAMACIÓN La novena fecha continuará hoy con seis encuentros: San Lorenzo vs Unión (14.00), Patronato vs Tigre (16.30), Estudiantes de La Plata vs Barracas Central (19.00), Defensa y Justicia vs Independiente (19.00), Lanús vs Vélez (21.30) y Huracán vs Godoy Cruz (21.30). Mañana jueves se completa con Rosario Central vs Newells (16.30), Talleres vs Banfield (19.00) y River Plate vs Gimnasia de La Plata (21.30). SOLARI Y RONCAGLIA River Plate y Boca Juniors confirmaron nuevos refuerzos. El Millonario sumó a Pablo Solari, delantero argentino de 21 años que llega procedente de Colo Colo de Chile. Anteriormente, Marcelo Gallardo también había incorporado al mediocampista Rodrigo Aliendro y al delantero colombiano Miguel Borja (además, tuvo el retorno de Lucas Beltrán). Por su parte, el Xeneize ya presentó al defensor Facundo Roncaglia (35 años), quien tendrá su tercer ciclo en el club donde surgió, después de desempeñarse durante los últimos diez años en el fútbol europeo (jugó en Fiorentina, Genoa, Celta de Vigo, Valencia y Osasuna). VELURTAS, CAPITÁN El campanense Pedro Velurtas fue el capitán de la Reserva de Boca Juniors que el lunes venció 3-1 a Argentinos Juniors. El Xeneize busca recuperarse en el campeonato de Tercera: suma 15 puntos (cinco victorias y cuatro derrotas) y momentáneamente comparte la quinta ubicación. PRIMERO EN ALVARADO El campanense Nazareno Solís marcó su primer gol con la camiseta de Alvarado de Mar del Plata, aunque no alcanzó para que su equipo pudiera sumar: el Torito cayó 3-2 en su visita a Gimnasia de Jujuy. Luego de este encuentro, el entrenador Manuel Fernández dejó la conducción técnica del conjunto de "La Feliz", que está a solo cinco puntos de la zona de descenso. DYBALA, A ROMA Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, el cordobés Paulo Dybala ya trabaja junto al plantel de Roma, bajo las órdenes de Jose Mourinho. Después de su salida de Juventus, el zurdo coqueteó con Inter y Manchester United, pero finalmente terminó firmando con el conjunto de la capital italiana. COPA AMÉRICA FEMENINA Ayer, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América Femenina "Colombia 2023", Brasil goleó 4-0 a Venezuela y dejó en buena posición a Argentina para conseguir su pase a semifinales. Es que el Seleccionado Nacional y la Vinotinto tienen 6 unidades y se medirán este jueves, en un encuentro que definirá al segundo clasificado de la zona. Pero a la Albiceleste le alcanzará con el empate, dado que cuenta con mejor diferencia de gol (+5 contra -1).