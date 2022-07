Barretearon la puerta de la casa mientras la dueña no estaba. Una TV y varios objetos de valor fue el botín de malvivientes quienes ingresaron este martes a un domicilio de Ameghino al 300 mientras su dueña no estaba en la vivienda. Según explicó, al regresar a su hogar ayer miércoles, la mujer encontró la puerta de ingreso barreteada y llamó a la Policía.

