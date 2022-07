PESE A TODO, CRECE Mientras el clima financiero empeora y el valor del dólar blue alcanza récords históricos, la economía real le da un buen dato al gobierno: en mayo el Producto Interno Bruto (PIB) subió 7,4% en forma interanual, el segundo incremento más alto del año y se aceleró respecto a los dos períodos anteriores. De esta forma, en los primeros cinco meses del año la economía se expandió 6,2%, respecto al mismo período del año pasado. Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC todos los meses como adelanto de la evolución del PIB que se difunde en forma trimestral. La suba de 7,4% es la segunda más fuerte del año detrás del 8,5% que se registró en febrero y se ubica por encima de las interanuales de 4,6% de marzo y 5,4% de abril. En comparación con abril el nivel de actividad mejoró 0,3%. Este ritmo de crecimiento resulta compatible con las proyecciones oficiales de un alza de 4% del PIB para 2022, sin embargo el descalabro inflacionario de junio y julio, más las restricciones a las importaciones que jaquean la producción hacen tambalear esa estimación.



SIN ACUERDO Durante las últimas horas, voceros gubernamentales dejaron trascender que la situación económica es muy delicada y que "no hay más plata". Esa misma frase se llevaron ayer del Ministerio de Transporte los empresarios de líneas de colectivos que circulan en el AMBA, quienes desde el lunes redujeron la frecuencia de servicios a causa de un atraso en el pago de las compensaciones y ayer anunciaron la continuidad de la medida ante la falta de respuestas. Resignados ante el crudo escenario, José Troilo presidente de CEAP, y Mario Vacca presidente de CETUBA, revelaron la cruda realidad que les planteó el titular de la cartera, Alexis Guerrera, al término de una reunión que se realizó en el Palacio de Hacienda. "No nos llevamos una solución. La situación es grave", remarcó tajante Troilo en diálogo con la prensa en la puerta del ministerio. "Nosotros le planteamos nuestras necesidades pero ellos nos comentaron de las restricciones presupuestarias que tienen", amplió Vacca. DENUNCIA La empresa que se dedica al rubro del espectáculo JLYS SRL denunció a la Iglesia la semana pasada por defraudación por un supuesto negociado en dólares del Luna Park. Sostienen que habían firmado un acuerdo para controlar la venta de fechas a productoras que no fue respetado luego de la vuelta de los espectáculos tras el cierre por la pandemia del coronavirus. El establecimiento es propiedad de la Iglesia desde 2013, año en el que Ernestina Devecchi de Lectoure se lo dejó luego de morir. De esta manera, la mujer remarcó en su testamento que el Luna Park pasaría -en partes iguales- a manos de Cáritas, del Arzobispado; y de la Institución Salesiana. JLYS SRL realizó una denuncia penal a Sadium Luna Park ante la Fiscalía N°21 a cargo de Carlos Vasser. Lo hizo por el delito "defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, incumplimiento de obligación". "TEMPORADA HISTÓRICA" El Gobierno estimó que alrededor de 300 mil personas usarán el crédito que les sobró en sus tarjetas PreViaje para consumirlo en estas vacaciones de invierno, y resaltó que la temporada será "histórica". Así lo afirmó la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez. La funcionaria explicó que unas 300 mil personas se quedaron con crédito de las ediciones 2022 del PreViaje, y destacó que ese programa es un "incentivo para apuntalar al sector turístico, que fue muy afectado por la pandemia". Martínez garantizó que la tercera edición de ese programa se lanzará tras las vacaciones de invierno y se extenderá durante la temporada baja, de septiembre a noviembre.