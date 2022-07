En una tensa disparada minuto a minuto, el dólar blue tocó los $318 y cerró a $317

Subieron también el dólar Bolsa y el Contado con Liquidación. La brecha cambiaria con el mayorista supera el 140%. El oficial trepó 24 centavos. El dólar blue siguió con la escalada que parece no tener freno y cerró en la punta vendedora en $317, tras alcanzar los $318, mientras que los tipos de cambio financieros alcanzaron nuevos máximos históricos, en una jornada de alta tensión cambiaria. Operó así con una suba de $16 en el mercado paralelo, para alcanzar un nuevo récord y acumular un avance de más del 30% en lo que va de julio. La brecha cambiaria entre el dólar paralelo con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica arriba del 145%, mientras que la escalada impacta también en el interior del país donde en algunas provincias llegó a venderse en los $323. Como el dólar mayorista subió solo 24 centavos este miércoles, a $129,38, la brecha entre esa cotización oficial y la divisa informal supera el 145%. La escalada del blue, que ya lleva varios días, se da principalmente desde que comenzó a aplicarse el aumento de la alícuota sobre el dólar turista y el Banco Central endureció el cepo cambiario a los importadores. En cuanto a las paridades bursátiles, también continuaron con una marcada tendencia alcista y alcanzaron récords históricos: el Contado con Liquidación se aprecia 2,3%, llegó a los $310,66 y la brecha cambiaria con el dólar mayorista se ubica en el 140,1%. El MEP o dólar bolsa alcanzó un nuevo máximo y supera por primera vez los $300. Ayer avanzó 2,3% a $304,75, lo que deja una diferencia del 135,5% con el tipo de cambio oficial mayorista. En el mercado minorista, el dólar cotiza a un promedio de $136,04; el dólar ahorro, por su parte, se ofrece a $224 y el turista, a $238,26. Este miércoles, tras una reunión de gabinete, el Gobierno reveló que estudia medidas de tipo de cambio diferenciado para turistas, con el objetivo de que los dólares ingresen al mercado formal. En tanto, el Banco Central registra un saldo negativo en sus intervenciones en el mercado de cambios: perdió unos US$ 891 millones en lo que va de julio (ayer debió vender otros 40 millones). Pero en el acumulado de 2022, sumó compras netas en la plaza mayorista por unos US$ 951 millones, muy por debajo de los más de US$ 7.400 millones que logró captar en el mismo período del año pasado. Así, las reservas internacionales del BCRA cayeron a US$ 39.736 millones.