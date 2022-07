Exitosa participación televisiva de Javier Montes

El ex vecino de Campana, llegó a la gala final de la cuarta temporada brasileña del "Canta Conmigo". "No llegué al podio final, pero estoy feliz de llegar hasta aquí. Ahora hay que cosechar lo sembrado con amor, coraje, y desición", dice Javier Montes (70), ex vecino de Campana quien brilló en la 4 edición brasileña del "Canta Conmigo" que se emitió por Récord TV. Después de superar varias instancias del programa, Montes llegó a la gala final donde interpretó una canción de Ricky Martin. "Ya no podía creer el haber sido seleccionado, imagináte lo que es llegar a la final del programa, que además batió récords de audiencia en todo Brasil". "Canta Conmigo" es un formato internacional (gestado en la BBC de Londres bajo el nombre ´All Together Now) y llegará a la pantalla de canal 13 próximamente de la mano de Marcelo Tinelli, bajo el nombre "Canta Conmigo Ahora". Gracias al programa, Javier goza de una fama impensada para él sólo meses atrás. "Dos pacientes del hospital donde trabaja mi señora me reconocieron mirando la TV y pidieron conocerme. Por supuesto que fui y les canté para darles ánimo", señaló Montes y envió saludos a todas sus amistades y conocidos de nuestra ciudad: "Los llevo en mi corazón", concluyó.



Montes durante la gala final del programa brasileño.