Después de haber compartido un par de salidas de pesca en su embarcación con el amigo y colaborador Walter de Luca, devolución de gentilezas me comunique con él para invitarlo y realizar una jornada al pejerrey en aguas del Paraná Guazú, invitación esta que Walter acepto de inmediato. Por lo que acordamos que el día lunes me pasaría a buscar por mi domicilio a las 8 de la mañana, dado que el pejerrey estaba comiendo promediando la media mañana o pasado el mediodía, como ya es tradicional nuestra primer parada oficial la realizamos en carnadas El Toro en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde nos proveímos de unas inmejorables porciones de mojarras, tanto en calidad como en cantidad y precio. Nuestro viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel en el Pasaje Talavera y Paraná Guazú fue sin mayores contratiempos ya que nos tocó un día gracias a Dios sin niebla, ya con la embarcación en condiciones y todos nuestros elementos de pesca, fotografía y filmación a bordo, Franco el tractorista procedió a bajar la misma al agua. Como siempre a marcha lenta calentando el motor en estos primeros minutos de navegación, pusimos proa aguas abajo del Guazú hasta las inmediaciones de los muelles de los pantanos, donde procedimos al armado de nuestros equipos compuestos por cañas telescópicas de hasta los cuatro metros, reeles frontales con una carga de cien metros de multifilamento y en cuanto a las boyas por mi parte esta temporada llevo echas excelentes pescas con un juego de dos chupetonas pintadas con los colores de la Patria y un palito pescador confeccionado todo el juego en madera valsa por el artesano y amigo Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba, Walter por su parte utilizo también dos boyas chupetonas en colores negro y amarillo y un palito pescador, las brazoladas con bajadas de 25, 35, 40 y 50 centímetros. Comenzamos este primer garete desde el ultimo muelle de los pantanos hasta la boca del Doradito con muy buenos resultados, si bien el pejerrey no se encuentra acardumado fuimos teniendo piques y capturas en casi todas las medidas de brazoladas y con excelente rendimiento de las mojarras vivas y filet de sardinas salados, no es menor mencionar que teníamos el sol de frente y nos perjudicaba mucho de momentos para ver las boyas, pero en contraprestación de esto teníamos el viento justo para realizar un garete inmejorable sin uso de ancla de capa. Si bien este garete nos regaló capturas de muy buenos portes, al finalizar el mismo y motor en marcha cruzamos por el Doradito saliendo nuevamente al Guazú, para de esta forma realizar algunos intentos en las inmediaciones de la boya 167. Nada más acertada mi decisión, al llegar reacondicionamos carnadas y equipos y en el primer garete nomas además de tener muy buenas respuestas se incrementaron los tamaños, con ejemplares que pasaban holgadamente los 40 centímetros cómodos y en donde Walter logro un doblete soñado. Con viento del noreste de baja y media intensidad nuestro garete comenzaba en la costa entrerriana contra los juncales y la terminábamos cruzando el río sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, aunque reitero el sol nos molestaba de frente teníamos un día pintado, con el viento justo y el agua en un movimiento inmejorable. Lógicamente terminado nuestro garete contra la costa contraria, motor en marcha cruzábamos el guazú y nos largábamos nuevamente pegados a los juncos de la costa entrerriana ahí nomás casi pegados a la 167, sinceramente en cada gareteada lográbamos piques y capturas de pejerreyes muy vigorosos y combativos, por lo que a mi entender estábamos en el lugar justo y en el día indicado, motivo por el cual no había que moverse de este sector del Guazú. De esta manera y promediando las 15:30 horas nos encontrábamos con Walter como se dice con la pesca hecha, con un pejerrey que pico promediando el mediodía en todas las brazoladas y en forma continua, aunque reitero sin estar acardumado. En nuestro programa televisivo # 940 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Walter de Luca y un excelente doblete de pejerreyes





Pejerreyes de 40 centímetros y más que nos regaló esta jornada SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO