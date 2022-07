Cayó 26-21 frente a San José como local. La segunda vuelta comenzará en agosto. Por la 11ª fecha de la Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó 26-21 como local frente a San José en un encuentro disputado el pasado sábado. En este encuentro, el CCC se presentó con Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Amadeo Nóbile; Fraco Casanova, Nicolás Cuevas; Diego Colque, Carlos Díaz, Francisco Cuevas; Andrés Kibisz, Enrique Peralta; Juan Izaguirre, Martín Lescano, Franco Velázquez, Nazareno Alaguibe; y Franco Damiano. Luego ingresaron: Javier Pérez Caffarena y Molina. Los 21 puntos del Tricolor llegaron gracias a los tries de Francisco Cuevas y Martín Lescano y a tres penales y una conversión de Enrique Peralta. Con este resultado, el equipo campanense cerró la primera rueda del Campeonato de Tercera División con 3 victorias y 7 derrotas en 10 presentaciones. Así, sumó 18 unidades y se ubica en la 8ª posición. Los demás resultados de esta 11ª fecha fueron: Porteño 45-21 Beromama, Los Pinos 15-14 Municipalidad de Vicente López, Náutico Arsenal Zärate 44-30 Tiro Federal de Baradero y Atlético San Andrés 0-52 Los Molinos. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Los Molinos, 48 puntos; 2) Porteño, 36 puntos; 3) Vicente López, 33 puntos; 4) Náutico Arsenal Zárate, 28 puntos; 5) Banco Hipotecario, 25 puntos; 6) Los Pinos, 21 puntos; 7) Beromama, 19 puntos; 8) Ciudad de Campana, 18 puntos; 9) Tiro Federal de Baradero y San José, 12 puntos; 11) Atlético San Andrés, 4 puntos. La segunda rueda comenzará el sábado 6 de agosto, jornada en la que Ciudad de Campana recibirá la visita de Los Molinos. Además, también jugarán: Arsenal Zárate vs San José, Los Pinos vs Tiro Federal de Baradero, Porteño vs Vicente López y Banco Hipotecario vs Beromama. INTERMEDIA Por su parte, la Intermedia del CCC se impuso 21-9 sobre San José con dos tries de Ariel Molina y otro de Daniel Mentasti (todos convertidos por Benjamín Morelli).