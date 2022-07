El SFCC prepara una nueva jornada solidaria

Bajo el lema "En Patas No", este sábado estará recolectando zapatillas, botines e indumentaria deportiva. Será desde las 14.30 en la plaza Eduardo Costa. Cuando se desató la pandemia de coronavirus, los integrantes del Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana (SFCC) comenzaron a concretar diferentes actividades solidarias y este sábado 23 de julio estarán regresando a la plaza Eduardo Costa para una nueva jornada de "En Patas No", la exitosa campaña que ya han sabido llevar adelante en años anteriores. Bajo esa consigna, la institución estará recolectando, principalmente, calzado deportivo (botines y zapatillas), pero también todo tipo de indumentaria que pueda ser utilizada en la práctica deportiva. Lo recaudado será luego repartido en diferentes entidades barriales de la ciudad. Los representantes del SFCC estarán recibiendo donaciones este sábado en la plaza Eduardo Costa desde las 14.30 y hasta las 17.00 horas. Los interesados en contactarse por privado con los coordinadores de esta campaña "En Patas No" pueden hacerlo a través de sus redes sociales o mediante los contactos 11-4054-5789 y 3489-556455.

