Después de su victoria ante Nueva Chicago, el Violeta se presenta esta tarde en Mendoza desde las 15.00. En caso de sumar podría salir de la zona de descenso. Cardozo realizará dos modificaciones por las lesiones de Sangiovani y Arias.

Este viernes se pondrá en marcha la 25ª fecha de la Primera Nacional y, en ese marco, Villa Dálmine estará presentándose como visitante frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

El encuentro se disputará desde las 15.00 horas, con arbitraje de César Ceballo, y para el Violeta será la oportunidad de extender su momento positivo, luego del gran triunfo obtenido frente a Nueva Chicago.

De hecho, en caso de sumar, podría dejar la zona de descenso, aunque ello dependerá también de los resultados de los otros equipos comprometidos que también juegan hoy. Igualmente, en caso de ganar se asegurará, como mínimo, dejar a San Telmo (juega mañana) por debajo, aunque con la misma cantidad de puntos.

Para esta visita al Botellero, el DT Raúl Cardozo no podrá contar con los lesionados Rafael Sangiovani y Ramiro Arias, quienes fueron los carrileros que utilizó en la formación que presentó frente al Torito de Mataderos. Por ello, "Pacha" modificaría el esquema táctico y volvería a una línea de cuatro defensores.

Así, en reemplazo de Arias ingresaría Diego Martínez, mientras que Braian Camisassa regresará a la titularidad en lugar de Sangivioni. De esta manera, Facundo Gómez y Ezequiel D´Angelo, quienes vuelven a estar entre los convocados tras cumplir sus respectivas sanciones, arrancarán en el banco de los suplentes, mientras los juveniles Agustín Solveyra y Gino Olguin se mantendrán en la formación inicial.

Entonces, los once que saldrían a la cancha esta tarde en Mendoza serían: Alan Sosa; Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás González, Gino Olguin, Braian Camisassa, Francisco Molina; Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

Y como relevos quedarían: Francisco Salerno, Facundo Gómez, Agustín Alberione, Jeremías Kruger, Nicolás Bertochi, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Federico Martínez y Nadir Zeineddin.

Este partido frente a Maipú presenta un doble desafío para el Violeta. Por un lado, porque las veces anteriores que consiguió victorias en este campeonato no pudo sumar al partido siguiente: cayó como local ante Gimnasia de Mendoza tras vencer a San Telmo y posteriormente fue superado por Flandria luego de derrotar a Gimnasia de Jujuy.

Mientras que, por el otro lado, también intentará cortar una racha negativa de siete encuentros en condición de visitante: acumula tres empates y cuatro derrotas en sus últimas siete salidas.

Este cotejo, además, marcará el inicio de una seguidilla de tres compromisos en poco más de una semana, dado que luego de visitar a Maipú, el Violeta recibirá "entre semana" a Quilmes y, posteriormente, viajará nuevamente a Mendoza para visitar a Independiente Rivadavia.

Por su parte, el Botellero (21º con 28 puntos) recibirá al elenco campanense con la necesidad de torcer una racha en la que le ha costado muchísimo ganar, aunque ha perdido poco: en sus últimas 13 presentaciones consiguió un solo triunfo, empató en nueve oportunidades y sufrió tres derrotas.

Así, actualmente acumula cinco fechas sin éxitos, con tres igualdades y dos caídas. "Necesitamos volver a la victoria. Estamos enfocados en eso y no miro mucho más. Enfrentaremos a un equipo en alza y que tiene nuevo entrenador", señaló el DT Juan Manuel Sara en la previa al duelo de esta tarde con Villa Dálmine.



NICO GONZÁLEZ CONTINUARÁ COMO TITULAR EN EL ELENCO DE PACHA CARDOZO.





EL HISTORIAL: SÉPTIMO ENCUENTRO

Por Gustavo Belsué

Villa Dálmine y Deportivo Maipú se han enfrentado en seis oportunidades hasta el momento, repartiéndose dos victorias por lado y dos empates, con cuatro goles para cada equipo en este historial.

EN CAMPANA. Jugaron 3 veces: el Violeta ganó un partido y empataron los 2 restantes.

EN MENDOZA. Jugaron 3 encuentros: Maipú ganó en 2 oportunidades, mientras Villa Dálmine lo hizo una vez.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El miércoles 4 de marzo de 1992, por la 29ª fecha del Nacional B 1991/92, Deportivo Maipú se impuso 3-1 con goles de Juan Alberto Vera (2) y Oscar Martínez (Adolfo Buonamicci el tanto Violeta) en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMERO EN MENDOZA

El sábado 10 de marzo de 1989, por la 31ª fecha del Nacional B 1989/90, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Antonio Labonia. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente:

DEPORTIVO MAIPU (0): Orlando Murcia; Eduardo Toro (Gustavo Navarro), Juan Torletti, Sergio Funes, Gustavo Paz; Carlos Franco, Dante Pralong, Alberto Horacio Rodríguez; Daniel Amoroso, Enzo Martínez y Víctor Lucero (José Luis Poblete). DT: Leopoldo Jacinto Luque. SUPLENTES: Jorge Silva, Héctor Barragán y Rubén Bazán.

VILLA DALMINE (1): Carlos Tallarico; José Céliz, Ramón Benicelli, Oscar Barrios, Leonardo Franco; Aníbal Bustos, Gustavo Balugano, Antonio Labonia (Carlos Pereyra), José Luis Irazoqui; Ariel Cieri (Daniel Robina) y Gustavo Bartolucci. DT: Jorge Eduardo Dominichi. SUPLENTES: Pablo Cappelletti, Marcelo Pérez y Alberto Arena.

GOL: PT 18m Antonio Labonia (VD). EXPULSADO: ST 21m Navarro (DM). CANCHA: Deportivo Maipú. ÁRBITRO: Carlos Mastrángelo.

SE JUEGAN OCHO PARTIDOS

La 25ª fecha se disputará íntegramente entre hoy y mañana, con la siguiente programación:

-Viernes: Estudiantes de Río Cuarto vs Temperley (14.00), Sacachispas vs Gimnasia de Mendoza (15.00), Deportivo Maipú vs Villa Dálmine (15.00), Mitre vs All Boys (16.00), Tristán Suárez vs San Martín de San Juan (19.00), Alvarado vs Flandria (19.00), Ferro Carril Oeste vs Güemes (19.10) y San Martín de Tucumán vs Atlanta (21.10).

-Sábado: Brown vs Santamarina (15.00), Almagro vs Gimnasia de Jujuy (15.00), Deportivo Madryn vs Deportivo Morón (15.00), Chacarita vs Atlético de Rafaela (15.30), Defensores de Belgrano vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Independiente Rivadavia vs Deportivo Riestra (15.30), Nueva Chicago vs Almirante Brown (15.35), Agropecuario vs Chaco For Ever (16.00), Instituto vs San Telmo (17.40) y Quilmes vs Belgrano (19.45).