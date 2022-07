Pareja lesionada en la avenida Mitre

Fue ayer al mediodía, a mitad de cuadra entre French y Chiclana. Una pareja que transitaba en una Yamaha YBR 125 azul fue asistida ayer al mediodía por una ambulancia del SAME a recibir golpes en la avenida Mitre, entre French y Chicana. Según se informó, la pareja cayó de la moto tras colisionar con una Ford Ranger doble cabina que transitaba por la avenida en dirección al estadio de Villa Dalmine. Efectivos del Comando de Patrullas colaboraron con el manejo del tránsito, hasta que se pudo liberar el lugar a la normal circulación.

Los lesionados fueron asistidos sobre la ambulancia del SAME mientras la policía ordenaba el tránsito.

#Dato colisión de camioneta y moto en Mitre entre French y Chiclana. Una Ford Ranger 4x4 y una Yamaha YBR de la cual SAME 3 trasladó a un hombre y una mujer. Por golpes varios. La moto resguardada en la vereda mientras personal policial organizó la circulación. pic.twitter.com/VIGhkers5S — Daniel Trila (@dantrila) July 21, 2022