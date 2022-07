En la Ciudad de Buenos Aires ya se pueden hacer denuncias sin ir a una comisaría

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó tres nuevas opciones para hacer denuncias sin necesidad de acercarse a una comisaría. A partir de este jueves, es posible realizarlas vía telefónica a través del 911 y desde las "Cabinas de denuncia" ubicadas estratégicamente en espacios de alto tránsito (como estaciones de subtes y próximamente en shoppings). En los próximos días también estará disponible la denuncia digital a través de un código QR. "Queremos que hacer denuncias y recibir asistencia de la policía sea cada vez más fácil y rápido para que lo hagan todos" sostuvo el mandatario. Y detalló: "No hay que ir más a las comisarías para hacer denuncias; fue un compromiso que asumimos y ahora lo estamos cumpliendo porque el tiempo de las personas es muy valioso y no queremos que lo pierdan trasladándose de un lado al otro para hacer un trámite que se puede hacer remoto". Rodríguez Larreta hizo hincapié en la importancia de denunciar ya que la información y los datos son claves para la toma de decisiones: "Las denuncias son el dato más importante que tiene la policía para cuidarnos, para saber a dónde tiene que apuntar su energía. Gracias a las denuncias sabemos dónde, qué, cuándo se roba y con qué modalidades. Con esa información podemos desplegar nuestro sistema integral de seguridad pública para investigar cada hecho, para detener delincuentes y para devolver lo robado: celulares, computadoras, bicicletas, motos". También afirmó: "Tenemos la tasa de delitos más baja de los últimos 27 años, que es desde cuando tenemos estadísticas. Y estamos trabajando para que este año siga bajando. Nunca vamos a ceder terreno a los delincuentes. Siempre podemos mejorar. Y esto que estamos haciendo hoy es un paso en ese sentido. Facilitar la vida de la gente y tener más y mejor información". Por último, el Jefe de Gobierno insistió en la importancia de realizar la denuncia: "No hay delito grande o chico. Es fundamental que nos digan dónde poner el foco, dónde hay que cuidarnos más. Juntos le estamos ganando al delito. Juntos vamos a seguir luchando por una vida en paz y en libertad en la ciudad de Buenos Aires". Las denuncias efectuadas a través de estos canales ingresarán al Centro de Atendedores de Denuncias (CAD) ubicado en la Jefatura de la Policía de la Ciudad. Desde allí, un equipo especializado y capacitado para la tarea brindará atención las 24 horas, con supervisión policial permanente.