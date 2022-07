Jorge Monzón

Cuando en 2019 se anunció la formula con la que se intentaba desalojar a Macri de la Rosada, lo único que estaba claro era que Cristina no ganaba una elección, había que llevar un candidato potable para el establishment y para el aparato del PJ, esto es: barones del conurbano, liga de gobernadores, el viejo tronco ortodoxo del peronismo (la derecha peronista), y la burocracia sindical representada por los gordos, alcahuetes sempiternos, socios de los patrones y hasta patrones ellos mismos. Entre los candidatos más nombrados, (Lavagna y Massa), se filtró el lobbysta eterno de Clarín y las multinacionales, el enemigo "jurado" de Cristina a quien se cansó de denunciar y vilipendiar ante cuanta cámara y micrófono se le encendiera entre 2008 y 2017/18, pero todos sabían, (como en el relato de García Márquez), que el auténtico candidato era el ajuste, no importaban ni los apellidos ni las historias personales, solo hacía falta que el Gran Acuerdo Nacional se sellará en las urnas y la consigna del pacto era sacar a Macri; fue un éxito. Las PASO mostraron el rechazo visceral de la sociedad al gobierno nefasto de Cambiemos. El "País atendido por sus dueños" había resultado un fiasco, Macri era un cadáver político, tanto que una simple huelga general hubiera acelerado los tiempos de modo tal que el Berlusconi de Las Pampas probablemente y más que probablemente, se habría visto obligado a dimitir aún antes de las elecciones que hubieran sido una formalidad de no ser porque el vencedor de las PASO prefirió soplar el alita rota del presidente en desgracia con el único fin de salvar el orden burgués. A ningún burgués, en esto el peronismo da cátedra, lo seduce la idea que un gobierno deba acelerar su retirada ante el repudio del pueblo, huele a revolución y eso es un crimen para la burguesía y más que nada para su principal partido del orden, el peronismo. La consigna era una vez más la eterna frase lampedusiana pronunciada magistralmente por Burt Lancaster en El Gatopardo, " es necesario cambiar todo, para que nada cambie" y eso es lo que está pasando. El candidato era el ajuste, ni Fernández ni todo su gabinete económico encabezado por Guzmán, secundado por un puñado de tecnócratas a los cuales les daría lo mismo ser funcionarios del peronismo o de un gobierno de Cambiemos. El ajuste, a como dé lugar. Es un juego perverso en el que el perdedor debe pagar una prenda hasta quedar desnudo, el perdedor es el pueblo y ya hace años que se lo ve durmiendo sobre cartones, revolviendo contenedores de basura. Las imágenes que llegan de Colombo, capital de Sri Lanka, son las imágenes que nadie quiere mirar: El pueblo, sujeto a los designios de una burguesía nacional corrupta e inoperante, ha salido a las calles y en el colmo de la bronca tomó la residencia presidencial, convenientemente abandona por el monigote que los sometía a la crueldad del ajuste que parece ser la única receta que el FMI tiene para los países deudores. Ahora la pregunta que tampoco nadie hace porque se sabe la respuesta es ¿La culpa es del FMI? La respuesta es NO. El organismo monetario solo lleva adelante sus planes cuando las burguesías de los países deudores están dispuestas a hacerle caso y en Argentina la burguesía nacional (al igual que la burguesía del país asiático en el cual se está desarrollando una revuelta popular de la cual solo se sabe que ha comenzado pero no como terminará), parasitaría como pocas en el mundo, confía en que el eterno encantador de serpientes que es el partido peronista y sus socios (siempre burgueses) pueda parar lo que en el ambiente ya se respira. La única salida que tiene la clase dominante, antes de apelar al garrote, es que el partido peronista siga engañando a su base social con la mentira de los intereses nacionales, la patria, más toda la parafernalia de su iconografía y los eternos enemigos que si no aparecen se los inventa. En los corrillos de la política es muy común escuchar la metafórica frase que habla del Titanic dirigiéndose hacia el iceberg y la verdad es que la metáfora se hace cada vez más real, más factible. Sería conveniente entonces, que recordemos que en el histórico paquebote, no había salvavidas para todos...