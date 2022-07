TURISTAS AUTORIZADOS En un intento por calmar las agitadas turbulencias en el mercado cambiario, el Gobierno facilitó la liquidación de divisas de turistas extranjeros, quienes podrán vender hasta US$5.000 al tipo de cambio financiero, y mejoró las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para "sectores estratégicos". Las medidas se conocieron tras la reunión del gabinete económico que encabezó la ministra Silvina Batakis. Según informó el Ministerio de Economía, en el encuentro se resolvió facilitar la liquidación de divisas de turistas extranjeros. El BCRA anunció que los turistas no residentes podrán vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto máximo de 5.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales, en las entidades reguladas por el Banco Central autorizadas a operar en el mercado de cambios.



RIESGO ALTO La deuda pública argentina sufrió otra jornada de repudio generalizado del mercado financiero internacional que le infligió bajas de hasta 8,4% y provocó que el Riesgo País trepe hasta los 2.838 puntos. Mientras en el mercado de cambio el dólar experimentó fuertes subas en todas sus variantes, los bonos derivados del canje que realizó Martín Guzmán acumularon en el año caídas superiores al 40%. En la jornada de ayer la pérdida de cotización más fuerte la experimentada por el GD46D que se desplomó 8,4% a un valor de US$ 19.05. En tanto, el GD35D cayó 7,7% a US$ 18 y AL41D retrocedió 4,1% a US$ 21. El resto de los bonos de la reestructuración mostraron la misma tendencia: GD30D (-3,9% a US$ 19.55), AL29D (-3,2% a US$ 18,40), AL30D (-3,7% a US$ 17.50), AL35D (-2,2% a US$ 17.60), AE38D (-1% a US$ 22,71). MÁS DE $100 MIL La línea de pobreza ya quebró los $100 mil pesos para una familia tipo y un salario mínimo vital y móvil no cubre la canasta de indigencia. Este escenario socioeconómico se produjo en junio a partir de la fuerte suba de los alimentos y los ajustes en los servicios. Un matrimonio con dos hijos en edad escolar necesitó reunir ingresos por $ 104.216,80 durante junio para proveerse de un conjunto de alimentos y servicios básicos para la subsistencia, según datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Estas cifras no captan ninguno de los aumentos que se produjeron durante junio. MEDIA PROTECCIÓN Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya anulado el aborto legal, la Cámara de Representantes aprobó una ley que brinda protección federal para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por 267 votos positivos y 157 negativos Diputados aprobó la ley de Respeto al Matrimonio y ahora el Senado será quien decida de manera definitiva si acepta este proyecto de protección ante el miedo de la decisión posible de la Corte Suprema. Por el momento, lo que pueda llegar a suceder en el Senado es incierto, ya que los demócratas cuentan con 50 votos y necesitarán convencer a diez republicanos para que el proyecto se convierta en ley. Si se aprueba, esta debe contemplar que todos los estados del país están obligados a reconocer los matrimonios válidos celebrados en otro estado, proporcionando así no solo protección a las uniones entre personas del mismo sexo, sino también a los matrimonios interraciales.