El receso invernal comenzó en la ciudad pero no en Campana Amanecer Literario

Se refacciona la sede, se reciben buenas noticias y premiaciones y se mantiene abierto el concurso nacional "Día de la madre". Si bien las tareas literarias siguen adelante, se aprovecha el receso invernal para hacer arreglos en la sede de calle Becerra 876, de esta ciudad. "La casona", como la llaman cariñosamente los socios de la Institución, está en pleno proceso de reparación ya que se había deteriorado luego de la no presencialidad durante los casi dos años, obligados por la larga cuarentena impuesta por la pandemia. Y si bien la masa societaria ha realizado denodados esfuerzos para hacerse con los fondos requeridos para afrontar los gastos de dichos arreglos, mediante rifas y otras actividades, fue necesario el apoyo de la Municipalidad de Campana para poder concretar los trabajos finales. Campana Amanecer Literario, a través de este medio, aprovecha para agradecer a la municipalidad de campana, gestión Sebastián Abella, que a través de la Secretaría de Espacio Público, a cargo del señor Fabio Hernández, destinó una cuadrilla para embellecer la sede. Este es un invalorable aporte para el desarrollo de la cultura y las letras campanenses, ya que en las renovadas instalaciones se van a desarrollar infinitas actividades abiertas a la comunidad, para todas las edades, mediante cafés literarios, presentación de libros, encuentros literarios, etc. Evidentemente esta pausa durante las refacciones ha dado renovados bríos a los integrantes de la Institución para continuar ofreciendo lo mejor de cada uno. Es así como la pausa en la Casona no ha impedido que las reuniones de los martes, donde se intercambian novedades y noticias y se dictan los talleres para los socios, se desarrolle de manera virtual por WhatsApp. Además buenas noticias siguen llegando a la Institución, como por ejemplo los reconocimientos y premios internacionales que obtuvo la socia y a la vez presidente de C.A.L., Stella Maris González Chuquel, la cual participó en varios concursos. Lo hizo en el VII concurso literario Internacional "Surcando el viento", en el rubro poesía, organizado por "Creatividad literaria, siendo seleccionada su obra, el poema "Luego, la vida", finalista y publicada en la antología internacional "Efímero". También en el VIII concurso literario Internacional de microrrelatos "la primavera siempre altera", organizado por "Diversidad literaria", siendo seleccionada finalista y publicada en la antología internacional "La primavera la sangre altera", con el microcuento "Primavera". Y además en el VII Concurso Literario Internacional mini poemas "Lluvia de letras", organizado por "Letras como espada", seleccionada finalista y publicada en la antología internacional "La calle". Una verdadera muestra de la exquisita pluma que es virtud de esta escritora y poetisa de tan extensa y brillante trayectoria. También la escritora y socia de Campana Amanecer Literario, Azucena Dina Aguirre, fue distinguida con Diploma de Honor por el grupo literario "Entre rosas y poesías", por sus aportes literarios en el mes de junio del corriente año. Este reconocimiento, que se hace a todos los participantes destacados por sus aportes mensuales, es el merecido premio a una escritora que no deja de impactarnos con sus escritos de gran calidad. El grupo Entre rosas y poesías busca promover la lectura y la escritura de poesía universal en países de habla Castellana. Campana Amanecer Literario, mientras tanto, tiene abierta la participación al Noveno Concurso Literario Nacional "Día de la madre" donde se invita a participar a todos los escritores nacionales, mayores de dieciséis (16) años, sin distinción de sexo. El tema del concurso es la MADRE y se puede participar en los géneros cuento y poesía hasta el 31 de agosto de 2022. Se otorgarán: primer premio, trofeo; segundo premio y tercer premio, medallas, quedando a criterio del jurado el otorgamiento de menciones honoríficas y especiales. Las Bases pueden solicitarse a través del Facebook de C.A.L. https://www.facebook.com/campanaamanecer.literario. Como podemos apreciar es una extensa y amplia variedad de actividades que todos los socios de Campana Amanecer Literario desarrollan en virtud de promover con éxito las letras campanenses, no solo en la ciudad, sino a niveles regionales e internacionales.

El frente de la sede de C.A.L. refaccionada





Stella Maris Gonzales Chuquel





Azucena Dina Aguirre