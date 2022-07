P U B L I C



Cada 22 de julio, la Federación Mundial de Neurología celebra el Día Mundial del Cerebro, para promover de esta manera crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. En esta ocasión no escribiré de ninguna enfermedad en particular, sino de su cuidado general. Importancia del cerebro - Nos permite pensar, sentir, desear y actuar. - Genera la posibilidad de responder a nuestro mundo continuo de cambios. - Demanda respuestas que se generan de manera rápida y precisa. - Controla los diversos tejidos y sistemas del resto del organismo. No hay grandes secretos para lograr un cerebro saludable, solo que el medioambiente que nos rodea, y también en parte el que nosotros elegimos, hacen que el combustible elegido no sea el de mejor calidad, y por lo tanto el cerebro no funcione de forma óptima. Alimentos procesados y ultraprocesados, contaminación ambiental o productos derivados del petróleo, entre otros, conspiran para que así sea. Por eso, somos nosotros quienes debemos colaborar con su buen funcionamiento mediante nuestra propia conducta. ¿De qué manera podemos cuidar nuestro cerebro? - Adoptar una dieta sana: para el buen funcionamiento general de nuestro organismo es importante una dieta equilibrada, rica en vegetales, frutas, proteínas y aquellas grasas llamadas "saludables", que son las que contienen ácidos grasos esenciales . Se llaman así porque nuestro organismo no los puede sintetizar y por lo tanto deben ser ingeridos de fuentes externas como los OMEGA-3, que se encuentran en diferentes tipos de pescados y algunas semillas. Asimismo, los OMEGA-9, que no son esenciales pero sí muy importantes, se encuentran en alimentos como el aceite de oliva, nueces, avellanas, almendras, palta y aceitunas. Son cada vez más los estudios que señalan que los ácidos grasos OMEGA-3 tienen efectos beneficiosos para la cognición. Se pueden ingerir con los alimentos mencionados, o incorporándolos a través de suplementos. - Buen descanso: La baja calidad del sueño está vinculada al deterioro cognitivo. Los trastornos respiratorios, como la apnea del sueño, también implican un riesgo mayor de sufrir problemas con la memoria y a nivel vascular. Por eso se recomienda 7-8 hs. de sueño efectivo por día. - Controlar factores de riesgo vasculares: Lo que le hace bien al corazón, también favorece al cerebro. La alta presión arterial, el colesterol elevado y la diabetes -especialmente en la mediana edad- están relacionados con la mala salud del cerebro en el futuro. - Mantener una vida social activa: es clave interactuar con familiares, amigos o grupos de trabajo. Disfrutar con ellos en momentos de ocio también pone a punto el funcionamiento cerebral. - Actividad física: 30 minutos por día es lo ideal, pero un poco es mucho más que nada. Para un cerebro saludable conviene aprender a manejar el estrés. Para eso, la risa es un gran aliado, lo mismo que el uso de técnicas de relajación o de meditación. Hay que cultivar hábitos sanos y positivos. Mejoran nuestra claridad mental, la capacidad intelectual, la paz interior, la relación con los demás y el vínculo con el mundo en general.



