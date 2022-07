Por primera vez en su historia, la UOM incorporó mujeres al Secretariado Nacional

Tras el Congreso realizado este Viernes, la Unión Obrera Metalúrgica oficializó la nueva Sub-secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, tal como lo había anunciado al asumir como Secretario General del Gremio, Abel Furlán. "Nuestro modelo sindical es un modelo profundamente democrático, y hoy volvimos a dar cuenta de ello" señaló el dirigente. El 22 de Julio quedará marcado como otra fecha histórica para la Unión Obrera Metalúrgica. Tras celebrarse el primer Congreso de Mujeres, finalmente se creó la Sub-secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que incorpora directamente a la estructura del secretariado gremial, a las trabajadoras. Durante la jornada, además del tratamiento administrativo y la elección de las delegadas, hubo distintos talleres y capacitaciones sobre mujeres, género, diversidades y comunicación:, como así también los conversatorios sobre "desarrollo productivo y sustentable con perspectiva de género", y "desafíos de las mujeres y diversidades en la organización sindical". Del cierre, participaron la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Ministra de Trabajo de la Provincia, Mara Ruiz Malec. "Estoy orgullosa del proceso de transformación que está iniciando nuestra organización sindical. Hoy nos incorporamos al Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, y más allá de los nombres propios, asumimos esta responsabilidad en representación del conjunto de las compañeras y vamos a poner los temas que nos importan a las mujeres trabajadoras en la agenda sindical y en la agenda pública" señaló Natali Cejas, delegada de la Seccional Firmat, quien integra la nueva Sub Secretaría junto a Isabel Mancini (Seccional San Nicolás), Natalia Solves (Seccional Tres de Febrero ) y Belén Cañete (Seccional Campana). "Hoy es un día histórico para la Unión Obrera Metalúrgica. Siempre hubo mujeres en la UOM, esa no es la novedad. Lo nuevo es que hoy se incorporan al Secretariado Nacional, al máximo órgano de toma de decisión" celebró al momento de sus palabras el Secretario General del gremio, Abel Furlán, quien afirmó: "No queremos nuestras compañeras en un esquema paralelo, las queremos adentro de nuestra organización, participando de la vida, los proyectos, los desafíos y las luchas de nuestra organización". Ante un auditorio repleto, Furlán aseguró que las trabajadoras contarán "con el respaldo político sindical necesario para que los consensos que vayan generando produzcan verdaderas transformaciones en el trabajo metalúrgico, en nuestras fábricas, en nuestros centros de formación en nuestra política sanitaria, en nuestra organización y en cada uno de los lugares donde tengamos que transformar", felicitándolas, por último, por la jornada electoral: "nuestro modelo sindical es un modelo profundamente democrático, y hoy volvimos a dar cuenta de ello".

Furlan junto a las Ministras de Mujeres (Nación), y de Trabajo (Provincia)





La UOM incorpora mujeres al secretariado nacional





Histórico congreso metalúrgico donde las mujeres ratificaron su nuevo protagonismo





Durante el Congreso se realizaron diversos paneles





La emoción de quienes integrarán la primera comisión en la nueva subsecretaría