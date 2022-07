P U B L I C





BONOS CON PÉRDIDAS Los bonos en dólares bajaron 0,4% y acumulan una pérdida del 63% desde que salieron al mercado, mientras el riesgo país se encamina a los 3.000 puntos. El indicador elaborado por la banca de inversión JP Morgan se ubica en su nivel más alto desde mayo de 2020. Los bonos Globales con ley extranjera retrocedieron 0,4% en promedio, para registrar nuevos mínimos desde que salieron a cotizar a los mercados cuando la Argentina reestructuró su deuda. Esto se da en medio de dudas sobre la economía doméstica ante una inflación sin control, y un crecimiento del déficit fiscal por el alto gasto público, indicaron fuentes del segmento financiero. Se suman a esto, las tensiones políticas en la coalición de gobierno, las cuales generan una mayor incertidumbre. "Influye la aversión al riesgo global ante la esperada suba de tasas de la Fed", dijeron desde Research for Traders. INGRESOS CONGELADOS A través de un decreto, el Gobierno congeló las designaciones y contrataciones de personal "de cualquier naturaleza" en el sector público nacional, como lo había adelantado la ministra de Economía, Silvina Batakis. La medida, que contempla numerosas excepciones, regirá hasta el 31 de diciembre de 2023 y se formalizó por medio del decreto 426/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, la prohibición comprende a las designaciones a término en las plantas transitorias previstas por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006. También, las contrataciones previstas en la Ley N° 25.164; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos y las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente. KILO A $400 El precio del kilo de pan aumentará alrededor de un 10% y podría llegar hasta los $400 en los próximos días, a raíz del aumento en los valores de la harina y de los insumos necesarios para su elaboración. Así lo anticipó la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, quienes aseguraron que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que impulsó el Gobierno. Dirigentes de la entidad explicaron que, al no estar recibiendo la harina más barata, como lo contempla ese Fondo, no tienen otra alternativa que trasladar sus mayores costos al mostrador. De este modo, estimaron que los precios se ajustarán en un 10% hacia fines de la semana próxima o principios de la siguiente, con lo cual el kilo del pan podría llegar, en todo el país, hasta los $400. MEETING POSPUESTA Tras el positivo de Covid de Joe Biden, la Casa Blanca le comunicó al Gobierno la suspensión de la bilateral entre ambos mandatarios. A la espera de un test negativo, la administración estadounidese decidió posponer el encuentro entre Alberto Fernández y Biden. Fue el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien recibió la novedad y se la comunicó de inmediato al Presidente. El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, reveló que Biden dio positivo hace dos días, y que cursa síntomas "muy leves". El protocolo de Covid-19 positivo del CDC establece que el aislamiento en caso de contraer el virus debe ser al menos de cinco días, con un test negativo para ser considerado de alta. Entre los detalles brindados de la salud del mandatario estadounidense, se indicó que se encuentra ingiriendo la pastilla Paxlovid, desarrollada por el laboratorio Pfizer contra el Covid. Además, se precisó que cuenta con esquema completo de vacunación y recibió dos dosis de refuerzo.