Con alta volatilidad, el dólar blue cerró la semana a $338 y sube $100 en julio

Los anuncios del Gobierno no terminan de calmar la turbulencia cambiaria. Mientras se esperan más anuncios económicos del Gobierno, sigue la tensión cambiaria en el país y el dólar blue llegó a cotizar ayer a $350, para retroceder sobre el final de la rueda. El presidente Alberto Fernández se quejó de que los productores agropecuarios retienen granos por unos US$ 20.000 millones y les advirtió que no le van a "torcer el brazo". Las reservas internacionales del Banco Central cerraron la semana en US$ 39.714 millones. La divisa en el mercado marginal se terminó vendiendo al mismo valor que el jueves: $338. El Banco Central compró dólares por primera vez en la semana y terminó con un saldo positivo de US$ 45 millones Así, por primera vez desde que asumió Silvina Batakis como ministra de Economía, el dólar sólo escaló un peso. En la apertura de la jornada, el paralelo llegó a tocar los $350 y hubo más tensión en el mercado cambiario. Con el correr de las horas, la suba fue dando marcha atrás.? Durante julio el dólar informal acumula un alza de $100 (39% de aumento) por lejos su mayor avance mensual en el año, tras cerrar junio en $238. En lo que va del año, el blue avanza $129, después de cerrar 2021 en los $208. En el mercado mayorista, la moneda norteamericana suma 20 centavos, a $129,78, por lo cual la brecha cambiaria entre esa cotización oficial y el blue se ubica cerca de 162%, el mayor nivel en 40 años. El Gobierno facilitó la liquidación de divisas de turistas extranjeros, quienes podrán vender hasta US$5.000 al tipo de cambio financiero, y mejoró las condiciones de acceso al mercado cambiario para el pago de importaciones de insumos para "sectores estratégicos". Pero esas medidas no han logrado calmar la turbulencia que afecta desde hace varios días al mercado cambiario, que se refleja principalmente en la disparada del dólar paralelo y de las cotizaciones financieras. El jueves el Gobierno anunció que facilitará la liquidación de divisas de turistas extranjeros, quienes podrán vender hasta US$5.000 al tipo de cambio financiero (MEP), y que mejorará las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para "sectores estratégicos". La presión sobre el tipo de cambio se mantiene desde que se produjo una liquidación de la duda en pesos atada al CER, a principios de junio, prosiguió cuando el BCRA endureció el cepo cambiario a las empresas, a fines del mes pasado, y se aceleró a partir de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, a principios de julio. La llegada de Batakis para ocupar su lugar, y el anuncio de una serie de medidas que apuntan a reducir el elevado déficit fiscal por ahora no han logrado calmar la tensión sobre los tipos de cambio paralelos. Durante julio, el dólar blue acumula un alza de $99, lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año, luego de terminar junio en los $238.

La brecha con la cotización oficial está en 160%.