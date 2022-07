Múltiples reuniones para definir las medidas económicas y anunciarlas "de acá al lunes"

En el final de una semana crítica por las fuertes presiones en el mercado cambiario, la Casa Rosada volvió a ser este viernes sede de intensas reuniones para terminar de pulir las nuevas medidas económicas que el Gobierno tiene previsto anunciar "de acá al próximo lunes". Así lo confirmó a Noticias Argentinas un dirigente del Frente de Todos con acceso directo al despacho presidencial, quien afirmó que las nuevas medidas económicas podrían anunciarse "de acá al lunes". En el despacho presidencial, el presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde con la ministra de Economía, Silvina Batakis y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, con quienes compartió el segundo encuentro en menos de 24 horas, ya que los recibió en la residencia de Olivos a última hora de este jueves al regresar de una actividad del Mercosur en Paraguay. Según supo NA por fuentes cercanas a los participantes, al cónclave se sumaron el canciller Santiago Cafiero y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pese a que desde el Ejecutivo optaron por no dar detalles. Desde el entorno del tigrense se limitaron a comunicar que la presencia del diputado en Balcarce 50 se debió estrictamente a una reunión que tenía prevista con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, pero fuentes de la Casa Rosada aseguraron que Massa participó del encuentro vinculado al análisis de las medidas económicas. Las fuentes consultadas indicaron que el Gobierno analiza distintas opciones para incentivar al sector agropecuario a agilizar la liquidación de la cosecha, con el objetivo de desacelerar la caída de reservas en el Banco Central. En ese punto, confiaron que el jefe de Estado analiza distintas medidas para seducir al campo e incluso no descartan la posibilidad de la baja temporal de retenciones o un tipo de cambio especial para el sector. Lo cierto es que en las últimas horas el jefe de Estado endureció su discurso frente al campo y durante una actividad oficial en la Casa Rosada acusó al sector agropecuario de no liquidar la cosecha "esperando una mayor rentabilidad". "Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita", apuntó Fernández. En ese marco, el Ejecutivo nacional terminará de definir en las próximas horas los anuncios económicos, con el objetivo de frenar las presiones cambiarias antes de la apertura del mercado el próximo lunes.