Raúl Berra

Cantor de buen registro, expresión, dramática · Nombre real: Cisterana Nicolás Rafael · Cantor y Compositor · 24 de Marzo de 1925 - 3 de Mayo de 2015 · Lugar de nacimiento: Córdoba, Argentina. Casi adolescente, comenzó la labor profesional en la orquesta de Lorenzo Barbero, en su provincia de Córdoba, cantando en clubes y radios locales. En 1945 se retiró de esa formación para ir a cantar a Buenos Aires, a la orquesta de Pedro Maffia, con quien no registra grabaciones pero se hace conocer, pues actúan en los sitios de mayor renombre de la época. Antes de cumplirse un año, se desvinculó de Maffia y va a la orquesta de Pedro Laurenz en la cual también permanece poco tiempo. Después, pasó a la formación de Alberto Mancione con quien actúa durante 4 años pero sin realizar grabaciones. En 1950, fue convocado por Lucio Demare para ser el único cantor de su orquesta y graban en el sello Columbia. Era el clásico tenorino- tan de moda en los años anteriores- de buen registro y expresión dramática. Aunque su vibrato, en algunos temas ,se acentuaba y se hacía más notorio de lo conveniente. Fueron cuatro los títulos que nos dejó en el disco. " Pa/ mi es igual" ," Noche de reyes" septiembre de 1950, "Bailongo de los domingos "( mayo de 1951) y" Malena" (septiembre de 1951). En 1954, retornó a la orquesta de Mancione, luego de transitar por diversas formaciones. Comparte el micrófono con su colega Jorge Ledesma. Vuelve a los estudios de grabación con siete nuevos registros. Ya solista- junto a José Canet formaron el Quinteto Garufa- que actuó en la televisión y, en 1959, llegaron cuatro títulos más para sumar a su discografía. Al tiempo se fue alejando del medio artístico pero aceptando todas las invitaciones para cantar en reuniones de amigos. Nunca dejó de vocalizar. Tanto fue así que, pese al paso del tiempo, en 2011 fue invitado al Festival de Tango de La Falda Córdoba, donde actuó con 86 años, acompañado por tres guitarristas. Y no solo eso, además grabó un disco con tangos clásicos. "Berretín" "Malena", "Naranjo en flor" El cantor de Buenos Aires", "Che bandoneón", "Ventanita de arrabal", "Contramarca", "Tiempos viejos", " Bandoneón arrabalero", "Tinta roja", "Como se pianta la vida". Al año siguiente, exactamente el 12 de octubre de 2012, las autoridades de su provincia le brindaron un homenaje al cumplir sus 87 años. Yo fui amigo de su hermano Juan Cisterna que vivió en Campana hasta su muerte, Él que me regaló un CD de su hermano Héctor, que guardo como una verdadera joya musical.

