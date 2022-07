El piloto campanense se desvinculó del equipo DG Motorsport, pero seguirá en la Clase 2 del Turismo Nacional con un Nissan March de la estructura PCD Sport. Luego de la última fecha del Turismo Nacional, desarrollada el pasado 10 de julio en Villa Mercedes (provincia de San Luis), el campanense Pablo Villaberde anunció su desvinculación del equipo DG Motorsport con el que estaba participando de la Clase 2. "Necesitábamos un cambio. Fue muy interesante poder haber arrancado de la forma que lo hicimos y estoy agradecido de todo lo que me brindó el equipo desde el comienzo. Y si bien fuimos de menor a mayor, también es cierto que fuimos perdiendo ese nivel competitivo que te exige esta categoría", señaló al respecto. "Hago la aclaración que yo debía adaptarme a esta propuesta y sé que tuve que conocer el auto y consensuar con el equipo. Tengo claro que diez años sin correr era un tema que debía pagar y repito: esta es una categoría muy competitiva. Debía evaluar todo esto y lo fuimos analizando carrera tras carrera, pero también fui evaluando que el auto no me brindó esa confianza que necesitaba. Al principio no dije nada porque estaba en un momento de puro aprendizaje y fui paso a paso, sin dejar de observar también cómo avanzábamos con el auto. Y vimos que no llegamos a tener esa posibilidad de seguir avanzando en carrera. Se los hice saber puertas adentro y tuvimos charlas, pero nunca encontré ese auto que yo deseaba", agregó el piloto de nuestra ciudad. Además, Pablo recordó que "ya en la carrera de Neuquen les hice saber que no estábamos bien, que no éramos competitivos y se acordó que para la próxima se iba a mejorar". Sin embargo, según explicó, eso no sucedió: "En la última carrera nunca pude llevar el auto como deseaba. Ya el jueves lo noté y por eso decidí no correr ese fin de semana. No nos pudimos poner de acuerdo con el equipo y con mi hermano entendíamos que era el momento para bajarnos del equipo y cortamos el vínculo". -Por lo que decís, la situación iba más allá de lo tuyo. -Tal cual. El auto no funcionaba como se pretendía. Está claro que no estaba para pelear la punta, pero tampoco para andar en el fondo. Entendíamos que, al menos, debíamos estar en el medio del pelotón, eso era lo más lógico. Sin embargo, no lo podíamos redondear. Lo hablé con los chicos del equipo, gente muy buena, pero los resultados no salían y eso me iba condicionando hasta con mis sponsors, que ya me habían marcado que había que provocar este cambio. -Y ese día llegó. -Sí, ya estamos con otro equipo, con el cual pudimos arreglar. Previamente tuvimos charlas con otros equipos y hubo varias posibilidades. Finalmente apostamos por el equipo PCD Sport, de Javier Duclos, gente de Mar de Plata que por el tema de la pandemia estuvo sin actividad. En los próximos días nos vamos a poner de acuerdo para comenzar. Igual ya está todo arreglado de palabra: correremos con un Nissan March. En breve entraremos en contacto con el auto y la intención es reaparecer en San Nicolás. Así, la octava fecha del Calendario 2022 del Turismo Nacional, que está pautada para el 21 de agosto, marcaría el regreso de Villaberde a la Clase 2, luego de la frustración vivida en Villa Mercedes y de tomarse un descanso en la séptima cita (31 de julio en Termas de Río Hondo) para poner en marcha esta nueva apuesta.



TC2000: ESTE SÁBADO ARRANCA EN RAFAELA Este sábado, en el autódromo Ciudad de Rafaela, se pondrá en marcha la acción de la 7ª fecha del Campeonato 2022 del TC2000. Con el campanense Matías Milla (integrante del equipo Axion energy Sport) como protagonista, hoy habrá dos tandas de entrenamientos por la mañana y a las 13.00 será la clasificación. Posteriormente, a las 15.05 se disputará el Sprint (10 vueltas). La final en "El Templo de la Velocidad" será mañana domingo desde las 11.45. TC PISTA: ABELLA CORRIÓ EN POSADAS El pasado fin de semana, Sebastián Abella fue parte de la octava fecha de la temporada del TC Pista que se disputó en Posadas. Allí, completó los 20 giros de la final y culminó en la 21ª posición entre 38 participantes. La próxima cita de la categoría será el 7 de agosto en San Juan Villicum.