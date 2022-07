P U B L I C



En Primera A, el líder Defensores de La Esperanza se mide con el escolta La Josefa. Y en Primera B habrá duelo de punteros entre San Cayetano y Las Campanas. Este sábado se disputará la séptima fecha del campeonato de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol: se jugarán los seis partidos de Primera A y también los seis de Primera B. Y la programación cuenta con duelos muy atractivos en la lucha por la primera posición de ambos certámenes. PRIMERA A Defensores de La Esperanza (18 puntos) marcha con puntaje ideal, gracias a los seis triunfos conseguidos en las seis primeras fechas del Torneo Apertura. Y este sábado pondrá en juego ese andar perfecto frente a su escolta, La Josefa (13), que buscará la recuperación después de haber perdido su invicto a manos de San Luciano. Este encuentro se disputará desde las 16.00 horas en cancha de Las Campanas, donde previamente jugarán Barrio Lubo vs Desamparados (12.00) y Del Pino vs Leones Azules (14.00). Con la idea de meterles presión al Defe y a La Josefa, Villanueva (12 puntos) enfrentará a Otamendi FC desde las 14.00 horas en cancha de La Josefa. En ese mismo escenario también se enfrentarán El Junior vs San Felipe (12.00) y Albizola vs San Luciano (16.00). PRIMERA B En este certamen dos equipos marchan con puntaje ideal al cabo de las primeras seis fechas: San Cayetano y Atlético Las Campanas suman 18 unidades producto de seis victorias en seis presentaciones. Y esta tarde estarán frente a frente desde las 16.00 horas en cancha de Lechuga. En ese mismo escenario, a las 12.00, Mega Juniors (13 puntos) se medirá con Lechuga con la intención de acercarse a la cima y esperando que los líderes dividan puntos en su duelo. La programación en cancha de Lechuga se completa con el partido entre 21 de Septiembre y Las Palmas (14.00). En tanto, en cancha de Leones Azules jugarán: Las Acacias vs Las Praderas (12.00), Norte FC vs Real San Jacinto (14.00) y Barrio Urquiza vs Santa Lucía (16.00).

