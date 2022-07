Por la 10ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentinos Juniors en un encuentro que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Las Portuarias, que han sufrido diferentes bajas para sus últimos compromisos y no han podido mantener en esta Fase Ascenso el buen funcionamiento que tuvieron en la etapa inicial de la temporada, llegan a este partido tras caer 4-0 como visitantes frente a Belgrano de Córdoba. Por su parte, el conjunto de La Paternal igualó 1-1 como local ante San Miguel en la fecha pasada. Así, al igual que Puerto Nuevo, sigue sin poder despegar en esta Zona Campeonato. Los demás resultados de la novena fecha fueron: Vélez Sarsfield 0-1 Argentino de Rosario, Claypole 0-2 Banfield, Argentino de Quilmes 4-1 Atlas y Sarmiento 1-1 All Boys. De esta manera, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Belgrano, 25 puntos; 2) Banfield, 22 puntos; 3) Sarmiento, 19 puntos; 4) Vélez Sarsfield, All Boys y Claypole, 16 puntos; 7) Argentino de Rosario, 15 puntos; 8) San Miguel, 8 puntos; 9) Argentinos Juniors y Argentino de Quilmes, 7 puntos; 11) Puerto Nuevo, 3 puntos; 12) Atlas, sin puntos.

Foto: Archivo.