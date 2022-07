Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/jul/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

23 de Julio de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

23 de Julio de 2022









JUEGA LA ACADEMIA Este sábado se pondrá en marcha la 10ª fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional. En el primer turno, a las 15.30 horas, Sarmiento de Junín se medirá frente a Colón de Santa Fe como local. Y luego, a partir de las 20.30 horas, Racing Club enfrentará como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de un triunfo que lo arrime a tan solo un punto de los líderes Atlético Tucumán y Argentinos Juniors (19 puntos para ambos). ROJO, EN LLAMAS Después de los incidentes que ocurrieron durante la Asamblea que Independiente desarrolló ayer en su sede de Avellaneda, la Agencia para la Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) decidió suspender el encuentro que el Rojo debía disputar este sábado ante Atlético Tucumán por la 10ª fecha de la Liga Profesional, al entender que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del juego. Durante la Asamblea, la dirigencia encabezada por Hugo Moyano aprobó el presupuesto con la presencia de solo 100 socios que respondían al oficialismo. Mientras tanto, afuera tronaron el "que se vayan todos", los insultos a Moyano y el reclamo por el llamado a elecciones en medio de una batalla campal que incluyó piedrazos, corridas, gases lacrimógenos y balas de goma. Según informó Télam, por estos incidentes, se registraron 10 detenidos y 15 policías heridos. HEIN: 400 LIBRES EN ESPAÑA En Sabadell (Barcelona), en su segunda prueba en el Campeonato Absoluto de Verano de España, la campanense Agostina Hein (14 años) compitió ayer en los 400 metros libres y tras clasificarse a la Final A culminó en el 7º puesto de la General con un tiempo de 4m19s57 (casi idéntico registro al establecido en el Campeonato Brasileño Absoluto). La nota de la jornada la volvió a dar la cordobesa Malena Santillán (también 14 años), quien terminó en el 2º lugar con 4m12s84, tiempo que se convierte en nuevo récord argentino para la categoría Cadete (quebró la marca que había establecido Delfina Pignatiello en 2015). Hoy, las dos mayores promesas de la natación de nuestro país competirán nuevamente en este "Open Astrapool", pero esta vez en los 800 metros libres. BÁSQUET: SUSPENDIDO Anoche, el Campana Boat Club recibía a Independiente de Zárate por la 15ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Sin embargo, por inconvenientes en el reloj de 24 segundos, el partido debió suspenderse y fue reprogramado para este lunes, siempre en el gimnasio Héctor Mario Franco de la ribera de nuestra ciudad. CERÚNDOLO, IMPARABLE A pesar que dejó escapar una clara ventaja en el segundo set y que estuvo dos veces break abajo en el tercero, el argentino Francisco Cerúndolo pudo sacar adelante su duelo ante el ruso Aslan Karatsev y se impuso por 6-3, 4-6 y 7-6. De esta manera, el reciente ganador del ATP 250 de Bastad se clasificó ahora a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo y se aseguró meterse en el Top 25 del ranking mundial. Pero va por más: este sábado se medirá frente al italiano Lorenzo Musetti en busca de su segunda final consecutiva. En tanto, en la otra llave se enfrentarán el español Carlos Alcaraz y el eslovaco Alex Molcan. Mientras tanto, en el Challenger de Tampere (Finlandia), su hermano Juan Manuel Cerúndolo superó ayer 6-1 y 6-2 al portugués Frederico Ferreira Silva y accedió a las semifinales del certamen, instancia en la que se medirá ante Harold Mayot.

P U B L I C I D A D