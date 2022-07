» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TC2000; Matías Milla se quedó con la pole position en el autódromo de Rafaela







El campanense hizo el tiempo más rápido en el Templo de la Velocidad y hoy, a las 11.45 horas, largará la Final desde la primera posición. Fue su primera pole en la categoría. "Nos espera una carrera linda, pero dificilísima", marcó. Ayer, en su novena temporada en el TC2000, Matías Milla se dio un gusto grande por el que venía trabajando especialmente: en el autódromo Ciudad de Rafaela logró su primera pole position en la categoría. El piloto de nuestra ciudad, integrante del equipo Axion energy Sport, estableció un tiempo de 1m21s460 para convertirse en el más rápido de todos en la clasificación que se desarrolló este sábado, en la jornada inicial de la séptima fecha del campeonato. "Estoy feliz. Fue un trabajo espléndido del equipo, que me entregó un auto espectacular, seguro en los curvones. Trabajamos especialmente la vuelta rápida y salió todo bien", contó el campanense tras su primera pole. De esa manera, el Negro ratificó su buen momento en el campeonato, que actualmente lo tiene en la quinta ubicación, aunque en las últimas cuatro fechas es uno de los que más puntos ha sumado (91, solo por detrás de los 107 de Bernardo Llaver). Ayer, después de lograr la pole position, Milla largó el Sprint desde el 8º puesto debido a que la grilla de esta prueba se configura de manera invertida entre los ocho mejores de la clasificación. Y durante las 10 vueltas del Sprint se dedicó a cuidar el auto para la Final de hoy. Por eso no sorprendió que haya culminado en el 9º puesto. Es que, por ejemplo, no utilizó ningún "push" (sistema que brinda potencia extra). "Además el auto sufrió un golpe en el incidente de la primera vuelta y luego, el motor perdió rendimiento", explicó. El Sprint resultó sumamente entretenido, especialmente en la pelea por la primera posición entre Leonel Pernía (Renault – Axion energy Sport) y Franco Vivian (Citroen). Finalmente, tras distintos sobrepasos, el compañero de equipo de Milla logró quedarse con la victoria y puntos importantes para la pelea por el campeonato. "Este domingo nos espera una carrera linda, pero dificilísima. Tenemos que ser rápidos, pero también llegar. Esperemos que los neumáticos aguante", señaló el campanense, quien se mostró esperanzado con poder sumar puntos importantes: "Apuntamos a pelear el campeonato con Leo, que ahora quedó como líder. Yo estoy acá para dar un mano". Actualmente, Pernía manda con 160 unidades, seguido por Llaver (159), Santero (144) y Canapino (138). Y en el quinto lugar aparece Milla, con 106. Hoy, el piloto de nuestra ciudad partirá desde la pole con su Renault Fluence #8. A su lado largará su compañero de equipo, Ignacio Montenegro. Mientras los Honda de Matías Cravero y Facundo Ardusso iniciarán desde la segunda fila. Así, los animadores del campeonato estarán partiendo de la tercera fila hacia atrás: Llaver lo hará desde el 5º puesto; Canapino, desde el 6º; Pernía, desde el 7º; y Santero desde el 10º. La prueba, pautada a 30 minutos más una vuelta de duración, se pondrá en marcha a las 11.45 horas y se podrá ver por Canal 13 y TyC Sports.

MILLA LARGARÁ ADELANTE LA FINAL QUE HOY SE PONDRÁ EN MARCHA A LAS 11.45 HORAS.





EL RENAULT FLUENCE #8 DEL EQUIPO AXION ENERGY SPORT FUE EL MÁS RÁPIDO DE LA CLASIFICACIÓN.



#Adelanto 24/07/2022 · 08:32 Hs.

Domingo 24 de Julio de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13438 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D